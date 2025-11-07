HORÓSCOPO CHINO: las predicciones del sábado 8 de noviembre, día de la Serpiente de Metal Yin.

Polaridad: Yin

Animales compatibles: Búfalo, Gallo y Mono

Animales incompatibles: Cerdo y Tigre

Actividades recomendadas: analizar estrategias, planificar inversiones, ordenar prioridades, practicar introspección y reforzar la confianza interior.

Actividades a evitar: actuar por impulso, revelar información sensible o dejarse llevar por la ansiedad

Horóscopo chino: la energía de la Serpiente de Metal Yin

En el horóscopo chino, el día de la Serpiente de Metal Yin combina la sutileza de la Serpiente con la precisión del Metal, generando una energía analítica, reservada y estratégica. Es una jornada ideal para observar antes de actuar, escuchar más de lo que se dice y descubrir verdades entre líneas. La influencia del Metal Yin favorece la claridad mental y la toma de decisiones basadas en la razón más que en la emoción. Es recomendable mantener discreción y evitar enfrentamientos directos. Los pasos firmes, silenciosos y bien pensados serán los más efectivos bajo esta vibración.

