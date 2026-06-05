HORÓSCOPO CHINO: las predicciones del sábado 6 de junio, día del Cerdo de Metal Yin.

Signo regente del día: Cerdo

Cerdo Elemento: Metal

Metal Polaridad: Yin

Yin Animales compatibles: Conejo, Cabra

Conejo, Cabra Animales incompatibles: Serpiente

Serpiente Actividades recomendadas: fortalecer relaciones familiares, realizar actos de generosidad, disfrutar actividades culturales, descansar, cerrar asuntos emocionales pendientes, cultivar la gratitud

fortalecer relaciones familiares, realizar actos de generosidad, disfrutar actividades culturales, descansar, cerrar asuntos emocionales pendientes, cultivar la gratitud Actividades a evitar: guardar resentimientos, actuar con ingenuidad excesiva, realizar gastos impulsivos, confiar ciegamente en promesas poco claras, evadir responsabilidades importantes

Horóscopo chino: cómo es la energía del Cerdo de Metal Yin

En el horóscopo chino, el Cerdo de Metal Yin extiende sobre la jornada una energía serena y refinada, semejante a la luz plateada de la luna reflejándose sobre un lago tranquilo. El Metal Yin aporta discernimiento, elegancia y claridad interior al espíritu noble y generoso del Cerdo, creando un día favorable para fortalecer vínculos, valorar lo que ya se posee y encontrar satisfacción en los pequeños placeres de la vida.