El horóscopo chino tiene preparadas sus predicciones de este sábado 19 de septiembre de 2026 para todos los signos según el sistema sexagenario del tradicional calendario chino.
Astrología china
HORÓSCOPO CHINO: las predicciones del sábado 19 de septiembre, día del Mono de Fuego Yang
El horóscopo chino te presenta sus predicciones, según el tradicional calendario chino. ¿Estás listo para saber la compatibilidad de tu signo con la energía de esta jornada?
- Signo regente del día: Mono
- Elemento: Fuego
- Polaridad: Yang
- Animales compatibles: Rata, Dragón, Serpiente
- Animales incompatibles: Tigre
- Actividades recomendadas: conversar, aprender, improvisar, resolver, divertirse
- Actividades a evitar: provocaciones, dispersión, imprudencia
Horóscopo chino: cómo es la energía día del Mono de Fuego Yang
En el horóscopo chino, el Mono de Fuego Yang combina astucia, curiosidad y capacidad para reaccionar ante lo inesperado con un impulso que invita a experimentar, conversar y encontrar salidas donde antes solo parecía haber obstáculos.
Horóscopo chino: las predicciones del sábado 19 de septiembre, día del Mono de Fuego Yang
- Rata (1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020): la afinidad con el Mono favorece su agilidad mental y puede ponerla en contacto con una información que le resulte especialmente útil. Una conversación aparentemente casual podría despertar una idea interesante para mejorar un proyecto, resolver un asunto económico o abrir una alternativa que no había considerado
- Búfalo (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021): el ritmo cambiante del sábado puede sacarlo de su forma habitual de organizar las cosas y obligarlo a improvisar un poco más. Si acepta cierta flexibilidad sin perder sus prioridades, podrá disfrutar de una jornada más liviana y descubrir que no todo tiene que estar previsto para funcionar bien
- Tigre (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022): la oposición con el Mono puede despertar una fuerte necesidad de defender su manera de hacer las cosas frente a actitudes que perciba como provocadoras. Lo más inteligente será no entrar en juegos de poder y elegir cuidadosamente dónde pone su energía, porque una discusión innecesaria podría quitarle protagonismo a algo mucho más importante
- Conejo (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023): la vitalidad del Fuego Yang puede estimularlo a salir un poco de la rutina y aceptar una propuesta diferente. Un plan espontáneo o una conversación estimulante pueden hacerle bien, siempre que conserve la libertad de retirarse cuando necesite recuperar tranquilidad
- Dragón (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024): la conexión con el Mono potencia su capacidad para pensar en grande sin perder agilidad para resolver los detalles que aparecen sobre la marcha. Puede ser uno de esos días en los que una idea adquiere forma casi sin esfuerzo, especialmente si se permite intercambiar opiniones con personas que aportan perspectivas diferentes
- Serpiente (1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025): la afinidad con el Mono activa su inteligencia estratégica y puede hacer que una situación compleja resulte mucho más manejable. Tendrá recursos para moverse con habilidad entre distintas opciones, aunque será importante mantener cierta reserva y no contar todo antes de saber qué hará realmente con esa información
- Caballo (1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026): el Fuego del día acompaña bien su vitalidad y puede devolverle ganas de hacer algo distinto después de una semana intensa. Una salida, actividad recreativa o encuentro con personas dinámicas puede renovar su ánimo, siempre que no transforme el entusiasmo del momento en compromisos que después le resulten pesados
- Cabra (1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027): el movimiento del Mono puede parecerle demasiado imprevisible, sobre todo si esperaba un sábado tranquilo y sin demasiadas novedades. No necesita seguir cada estímulo que aparezca: seleccionar aquello que realmente disfruta le permitirá aprovechar la vitalidad del día sin terminar agotada
- Mono (1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028): su propia energía se encuentra especialmente despierta y puede darle una mezcla de ingenio, confianza y deseo de experimentar. Es una jornada excelente para destrabar un problema mediante una solución poco convencional, aunque deberá evitar que la diversión o la curiosidad lo lleven a actuar sin medir las consecuencias
- Gallo (1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029): el dinamismo del sábado puede desordenar un poco sus planes, pero también ofrecerle una oportunidad para comprobar hasta dónde puede adaptarse sin perder precisión. Si deja de corregir cada detalle y se concentra en lo esencial, puede terminar disfrutando mucho más de una experiencia que inicialmente no estaba prevista
- Perro (1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030): la energía inquieta del Mono puede llevarlo a desconfiar de ciertas actitudes demasiado cambiantes o difíciles de interpretar. En lugar de exigir definiciones inmediatas, será mejor observar cómo actúan las personas en la práctica y reservar sus conclusiones hasta contar con suficientes elementos
- Cerdo (1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019): el Fuego Yang puede animarlo a participar más, divertirse y recuperar una parte espontánea que a veces queda relegada por las responsabilidades. Un encuentro agradable puede convertirse en el mejor momento del sábado, siempre que se mantenga cerca de personas con las que pueda ser él mismo sin necesidad de adaptarse continuamente