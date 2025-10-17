El horóscopo chino presenta el día del Mono de Metal Yang. En la astrología china, esta combinación potencia la agudeza mental, la creatividad práctica y la capacidad de adaptarse rápidamente a los cambios. La energía del Metal Yang se asocia con la acción decidida, el ingenio y la búsqueda de resultados tangibles, pero también puede volver el ambiente algo competitivo o impulsivo. Es una jornada ideal para tomar decisiones inteligentes, resolver dilemas laborales y descubrir soluciones originales a viejos problemas. Son recomendables las actividades intelectuales, los juegos mentales y el contacto con personas inspiradoras, mientras que deben evitarse los excesos verbales, la impaciencia y las comparaciones innecesarias.

HORÓSCOPO CHINO: las predicciones del sábado 18 de octubre, día del Mono de Metal Yang