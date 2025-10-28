Polaridad: Yin

Animales compatibles: Conejo, Cabra, Cerdo

Animales incompatibles: Búfalo, Dragón, Perro

Actividades recomendadas: perfeccionar detalles, fortalecer vínculos personales, realizar tareas artísticas o espirituales

Actividades evitables: presionar decisiones ajenas, actuar por impulso, ignorar el consejo de personas sabias

Horóscopo chino: la energía de la Cabra de Metal Yin

Para el horóscopo chino, la Cabra de Metal Yin suaviza la determinación del metal con una sensibilidad profunda. Esta energía impulsa a crear armonía, cuidar relaciones y perfeccionar proyectos con atención al detalle. Es un día ideal para poner orden sin perder ternura, y para valorar el equilibrio entre disciplina y compasión. Se recomienda trabajar con serenidad, afinar estrategias y practicar la empatía. Conviene evitar los juicios duros, las exigencias excesivas y las reacciones impulsivas que rompan la calma interior.

Horóscopo chino: las predicciones del miércoles 29 de octubre, día de la Cabra de Metal Yin