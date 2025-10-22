Polaridad: Yin

Animales compatibles: Serpiente, Gallo, Rata

Animales incompatibles: Cabra, Perro, Dragón

Actividades recomendadas: planificar proyectos, reorganizar espacios, fortalecer vínculos familiares

Actividades evitables: discusiones, improvisaciones, gastos impulsivos

En el horóscopo chino, el Búfalo de Madera Yin proyecta una energía paciente y laboriosa, ideal para reconstruir lo que estaba desordenado y sembrar las bases de algo duradero. Su vibración promueve la prudencia, la reflexión y los acuerdos sostenibles a largo plazo. Para la astrología china, este día invita a actuar con serenidad y respeto por los procesos naturales, evitando todo lo que implique presión o apuro. La Madera suaviza la rigidez del Búfalo, aportando creatividad a las tareas diarias y estabilidad emocional. Se recomienda a los signos enfocarse en lo esencial y dejar para después cualquier decisión que dependa del ánimo del momento.

HORÓSCOPO CHINO: las predicciones del jueves 23 de octubre, día del Búfalo de Madera Yin