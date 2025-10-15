El horóscopo chino presenta el día del Caballo de Tierra Yang. En la astrología china, esta jornada irradia energía firme, decidida y con una dirección clara hacia los objetivos prácticos. La Tierra Yang brinda a los signos estabilidad y sensatez, mientras que el Caballo otorga dinamismo, entusiasmo y deseo de acción. Es un momento para construir sobre bases sólidas, resolver asuntos pendientes y actuar con responsabilidad. Los proyectos que combinan estrategia y movimiento tendrán gran impulso bajo esta influencia. También es ideal para fortalecer la confianza interior y valorar los logros obtenidos sin caer en la prisa ni la ansiedad.

HORÓSCOPO CHINO: las predicciones del jueves 16 de octubre, día del Caballo de Tierra Yang