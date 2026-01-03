Polaridad: Yang

Animales compatibles: Caballo, Perro, Cerdo

Animales incompatibles: Mono

Actividades recomendadas: tomar decisiones firmes, organizar asuntos prácticos, asumir liderazgo con responsabilidad

Actividades a evitar: confrontaciones innecesarias, impulsividad verbal, cambios bruscos sin planificación

Horóscopo chino: la energía del Tigre de Tierra Yang

En el horóscopo chino, la energía del Tigre de Tierra Yang combina impulso, determinación y sentido práctico. El Tigre aporta valentía y empuje, mientras que la Tierra canaliza esa fuerza hacia acciones concretas y sostenibles. La polaridad Yang favorece la iniciativa, el liderazgo visible y la toma de decisiones claras. Este día impulsa a avanzar con firmeza, pero exige autocontrol para no imponer la propia voluntad. Es una jornada ideal para consolidar posiciones, ordenar prioridades y actuar con coraje bien dirigido.

HORÓSCOPO CHINO: las predicciones del domingo 4 de enero, día del Tigre de Tierra Yang.

