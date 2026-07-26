Horóscopo chino: las predicciones del domingo 26 de julio, día del Tigre de Agua Yang

Signo regente del día: Tigre

Tigre Elemento: Agua

Agua Polaridad: Yang

Yang Animales compatibles: Caballo, Perro, Cerdo

Caballo, Perro, Cerdo Animales incompatibles: Mono

Mono Actividades recomendadas: emprender nuevos proyectos, realizar viajes o excursiones, tomar decisiones que habían sido postergadas, ampliar contactos, practicar actividades deportivas, explorar nuevas oportunidades profesionales y fortalecer la confianza personal

emprender nuevos proyectos, realizar viajes o excursiones, tomar decisiones que habían sido postergadas, ampliar contactos, practicar actividades deportivas, explorar nuevas oportunidades profesionales y fortalecer la confianza personal Actividades a evitar: actuar con impulsividad, competir por orgullo, asumir riesgos innecesarios, responder de forma agresiva ante las críticas, iniciar varias tareas sin concluir ninguna

Horóscopo chino: cómo es la energía del Tigre de Agua Yang

En el horóscopo chino, el Tigre de Agua Yang imprime a este domingo una energía vibrante, decidida y llena de posibilidades. El Tigre representa el valor para abrir senderos donde antes no existían, mientras que el Agua Yang añade flexibilidad, intuición y la capacidad de adaptarse sin perder el rumbo.