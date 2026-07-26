El horóscopo chino tiene preparadas sus predicciones de este domingo 26 de julio de 2026 para todos los signos según el sistema sexagenario del tradicional calendario chino.
Astrología china
HORÓSCOPO CHINO: las predicciones del domingo 26 de julio, día del Tigre de Agua Yang
El horóscopo chino te presenta sus predicciones, según el tradicional calendario chino. ¿Estás listo para saber la compatibilidad de tu signo con la energía de esta jornada?
- Signo regente del día: Tigre
- Elemento: Agua
- Polaridad: Yang
- Animales compatibles: Caballo, Perro, Cerdo
- Animales incompatibles: Mono
- Actividades recomendadas: emprender nuevos proyectos, realizar viajes o excursiones, tomar decisiones que habían sido postergadas, ampliar contactos, practicar actividades deportivas, explorar nuevas oportunidades profesionales y fortalecer la confianza personal
- Actividades a evitar: actuar con impulsividad, competir por orgullo, asumir riesgos innecesarios, responder de forma agresiva ante las críticas, iniciar varias tareas sin concluir ninguna
Horóscopo chino: cómo es la energía del Tigre de Agua Yang
En el horóscopo chino, el Tigre de Agua Yang imprime a este domingo una energía vibrante, decidida y llena de posibilidades. El Tigre representa el valor para abrir senderos donde antes no existían, mientras que el Agua Yang añade flexibilidad, intuición y la capacidad de adaptarse sin perder el rumbo.
Horóscopo chino: las predicciones del domingo 26 de julio, día del Tigre de Agua Yang
- Rata (1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020): encuentra un día dinámico que le permitirá descubrir soluciones ingeniosas para asuntos que parecían estancados. La energía del Tigre de Agua Yang despierta su curiosidad y favorece el aprendizaje constante. Una conversación casual abrirá una puerta interesante para el futuro. Será recomendable actuar con confianza sin precipitar las decisiones. La creatividad marcará la diferencia
- Búfalo (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021): vive una jornada que le invita a combinar su reconocida perseverancia con una actitud más abierta hacia el cambio. El Agua Yang suaviza la rigidez y favorece nuevas perspectivas. Una oportunidad llegará desde un lugar inesperado. Será conveniente escuchar propuestas diferentes antes de decidir. La flexibilidad fortalecerá sus logros
- Tigre (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022): recibe plenamente la influencia de su propio signo, fortalecida por el impulso renovador del Agua Yang. La intuición y el entusiasmo caminarán de la mano, permitiéndole avanzar con seguridad hacia metas importantes. Un proyecto personal comenzará a cobrar mayor fuerza. Será un excelente día para iniciar una nueva etapa. La determinación atraerá oportunidades valiosas
- Conejo (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023): encuentra un ambiente estimulante que lo anima a confiar más en sus capacidades. La energía del Tigre impulsa el crecimiento cuando se superan las dudas internas. Un gesto amable fortalecerá una relación significativa. Será un buen momento para expresar ideas que había guardado durante algún tiempo. La sinceridad abrirá nuevos caminos
- Dragón (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024): descubre una jornada favorable para poner en marcha planes ambiciosos con una estrategia bien definida. El Tigre de Agua Yang despierta su espíritu emprendedor y su visión de largo plazo. Una decisión tomada con calma dará excelentes resultados. Será recomendable mantener el equilibrio entre la audacia y la prudencia. El liderazgo brillará con naturalidad
- Serpiente (1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025): percibe un ritmo diferente al habitual, pero encontrará ventajas si decide adaptarse en lugar de resistirse. El Agua Yang favorece la observación inteligente y la capacidad de anticiparse a los cambios. Una noticia despertará nuevas expectativas. Será importante actuar con discreción. La sabiduría será su mejor guía
- Caballo (1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026): vive una de las jornadas más favorables del ciclo gracias a la excelente afinidad con el Tigre. El entusiasmo crecerá junto con las posibilidades de alcanzar objetivos importantes. Una invitación o propuesta abrirá perspectivas muy prometedoras. Será un excelente momento para emprender nuevos desafíos. La confianza impulsará cada paso
- Cabra (1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027): encuentra una energía que favorece el crecimiento personal mediante experiencias diferentes a las habituales. El Tigre de Agua Yang le anima a confiar más en su intuición y menos en sus inseguridades. Un pequeño cambio producirá un efecto positivo mayor del esperado. Será recomendable mantener una actitud receptiva. La inspiración aparecerá cuando menos lo imagine
- Mono (1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028): se encuentra frente al signo opuesto del día, por lo que será aconsejable actuar con prudencia y evitar responder impulsivamente a cualquier provocación. Algunas diferencias podrán resolverse mediante el diálogo paciente. Una pausa antes de tomar una decisión evitará errores innecesarios. Será conveniente priorizar la calma sobre la velocidad. La reflexión transformará los desafíos en aprendizaje
- Gallo (1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029): descubre un domingo apropiado para reorganizar prioridades y preparar proyectos que comenzarán a desarrollarse en los próximos días. El Agua Yang favorece la claridad mental y las decisiones prácticas. Una sugerencia recibida durante la jornada tendrá un valor inesperado. Será importante confiar en su experiencia. La organización seguirá siendo una gran ventaja
- Perro (1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030): disfruta de una energía especialmente armoniosa gracias a la afinidad con el Tigre. La jornada favorece la cooperación, el liderazgo compartido y las relaciones construidas sobre la lealtad. Un proyecto conjunto avanzará con mayor rapidez de la esperada. Será un excelente momento para asumir nuevos compromisos. La honestidad abrirá puertas duraderas
- Cerdo (1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019): encuentra una corriente favorable que fortalece su optimismo y su capacidad para iniciar una etapa renovadora. El Tigre de Agua Yang despierta su valentía para perseguir sueños que habían permanecido en segundo plano. Una oportunidad inesperada llegará gracias a una decisión tomada con el corazón y la razón en equilibrio. Será un día ideal para sembrar nuevos objetivos. La confianza en el futuro atraerá abundancia y crecimiento