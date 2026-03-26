Horóscopo chino de abril 2026: las predicciones para los 12 signos del zodiaco.

El horoscopo chino le indica a sus signos que abril de 2026 se presenta como un mes de consolidación dentro del intenso Año del Caballo de Fuego, donde la energía comienza a tomar forma tras los impulsos iniciales de los meses anteriores. Este período invita a los signos canalizar la acción con mayor inteligencia, combinando determinación con estrategia para evitar decisiones precipitadas que puedan comprometer el progreso alcanzado.