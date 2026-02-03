El popular amuleto que te traerá muy buena suerte este 4 de febrero

herradura

Febrero es un mes de transición: el año comienza a tomar ritmo, aparecen proyectos nuevos y decisiones importantes. Por eso, llevar o colocar una herradura este 4 de febrero simboliza el hecho de atraer oportunidades, comenzar el mes protegido, alejar obstáculos y reforzar la energía positiva.

Según la tradición, hay lugares clave donde colocarlo para que surta efecto. Puede ser en la puerta de entrada, como escudo del hogar, en un rincón de trabajo, para atraer éxito, como colgante o accesorio personal, cerca de una ventana, para dejar entrar buenas energías.

Es muy importante la forma en que se coloca también. Si lo haces hacia arriba será para “guardar” la suerte, en cambio, si lo haces hacia abajo será para “derramar” fortuna sobre quienes entran. Ambas formas son válidas según las creencias.

herradura de la suerte Es uno de los talismanes más místicos de la antigüedad.

La historia de la fortuna que trae este objeto empieza en la Antigua Grecia donde la herradura era valorada por su composición y el hierro era considerado un material protector contra el mal. Además, su forma de luna en cuarto creciente estaba íntimamente relacionada con la buena fortuna y la prosperidad.

Además de estar asociada a la buena suerte, se creía que tenía el poder de espantar a las brujas porque ellas evitaban los caballos y el símbolo de la herradura les resultaba intimidante. Por este motivo cuando se acusada de brujería a una mujer, se colocaba una herradura sobre su ataúd para impedir su resurrección.

La herradura es uno de los amuletos más conocidos del mundo porque representa algo simple pero poderoso en cuanto a protección y fortuna en el camino, pero según la tradición, este objeto debe cumplir ciertos requisitos para ser un amuleto: ser de hierro, tener siete agujeros y no debe ser comprada, si no encontrada.