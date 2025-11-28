El horóscopo chino revela para este viernes 28 de noviembre de 2025 las predicciones para todos sus signos zodiacales, correspondientes al Año de la Serpiente de Madera.
Astrología china
Consulta el horóscopo chino de hoy viernes 28 de noviembre
El horóscopo chino tiene preparadas estas predicciones para todos los animales del zodiaco oriental correspondientes al día de hoy
- Rata (1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020): la mañana se teñirá de un enfoque práctico que te permitirá avanzar con tareas que requieren precisión. Más adelante, la tarde te brindará un clima propicio para diálogos que aclaran expectativas sin tensión. Cuando llegue la noche, descubrirás que un pensamiento repetitivo pierde fuerza y deja espacio para nuevas ideas. También notarás que cierta responsabilidad se vuelve más manejable gracias a una ayuda inesperada. Y al cerrar la jornada, una sensación de orden interno te acompañará con serenidad
- Búfalo o Buey (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021): durante la mañana sentirás una estabilidad firme que facilita mantener tu ritmo habitual sin sobresaltos. Con el avance de la tarde, una conversación puntual te permitirá ajustar planes sin complicaciones. Al llegar la noche, una calma reflexiva te invitará a revisar decisiones recientes con objetividad. Además, se hará evidente que una duda empieza a disiparse cuando ves resultados concretos. Para finalizar el día, te quedarás con la certeza de que tus esfuerzos van encontrando su cauce natural
- Tigre (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022): desde temprano aparecerá un impulso decidido que te empuja a tomar la delantera en un asunto estancado. Más tarde, la tarde desplegará un escenario donde una propuesta interesante surge sin que la busques. Ya entrada la noche, una percepción clara te permitirá diferenciar lo urgente de lo accesorio. También recibirás un gesto de apoyo que refuerza tu ánimo de continuar avanzando. Y al finalizar la jornada, sentirás que recuperas fuerza interior para los próximos pasos
- Conejo (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023): la mañana abrirá una dinámica suave que facilita la comunicación con quienes te rodean. A medida que avance la tarde, notarás que una situación pendiente se resuelve con mayor facilidad de la esperada. En la noche, un momento de lucidez te permite reconocer qué vínculo requiere más atención. Además, sentirás que una preocupación pierde intensidad cuando observas las cosas con más distancia. Para cerrar el día, un ambiente más cálido te invita a descansar sin sobresaltos
- Dragón (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024): a primera hora surgirá una energía creativa que impulsa a reorganizar tus planes con nuevas ideas. Luego, la tarde mostrará un escenario donde alguien se abre con sinceridad y te ofrece una perspectiva útil. Al anochecer, una introspección espontánea te ayudará a reconocer qué motivación se está fortaleciendo. También notarás que una decisión pasada empieza a dar frutos visibles. Finalmente, el día culminará con una sensación de expansión mental que te llena de entusiasmo
- Serpiente (1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025): el inicio del día marcará una tendencia a observar con más agudeza cada detalle a tu alrededor. Más adelante, la tarde brindará un ambiente ideal para diálogos serenos donde puedes expresar tus ideas sin resistencia. Ya en la noche, un momento de quietud te permitirá ordenar emociones que venías posponiendo. Además, surgirá una claridad inesperada respecto a un objetivo futuro. Y al finalizar el día, una sensación de equilibrio te acompañará mientras integras lo aprendido
- Caballo (1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026): en las primeras horas del día notarás un impulso natural para retomar algo que habías dejado a mitad. Conforme avance la tarde, un intercambio directo te permitirá avanzar hacia una meta compartida. Al llegar la noche, una calma reparadora te ayudará a recuperar energía. También descubrirás que alguien valora tu iniciativa más de lo que te había expresado antes. Para cerrar la jornada, una certeza interna te señalará dónde conviene poner tu foco principal
- Cabra (1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027): desde la mañana se abrirá un espacio emocional más liviano que favorece resolver asuntos pendientes con amabilidad. Más tarde, la tarde te brindará un marco ideal para aclarar ideas que estaban dispersas. Al caer la noche, un momento de autoconexión te permitirá reconocer cuánto has crecido internamente. Además, notarás que un vínculo cercano se muestra receptivo a tus palabras. Y al terminar el día, una sensación de alivio te permitirá descansar con mayor armonía
- Mono (1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028): la mañana despertará una chispa mental que activa tu ingenio con rapidez. A lo largo de la tarde, una situación sorpresiva se convierte en una oportunidad para mostrar tu versatilidad. En la noche, un momento de reflexión te permite evaluar una estrategia nueva. Además, sentirás que una noticia pequeña reaviva tu entusiasmo. Y al concluir la jornada, una sensación de logro personal te acompañará incluso en lo cotidiano
- Gallo (1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029): a primera hora surgirá un orden natural que te impulsa a estructurar mejor tus horarios. Con el avance de la tarde, notarás que una conversación clave se vuelve más clara y directa. Durante la noche, una introspección suave te ayudará a afinar tus prioridades. Además, un comentario alentador fortalecerá tu confianza. Finalmente, cerrarás el día con la sensación de haber recuperado control sobre tus tiempos
- Perro (1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030): el amanecer marcará un equilibrio emocional que favorece decisiones prudentes. Más tarde, la tarde traerá un diálogo honesto que te permite ver un asunto con más perspectiva. En la noche, notarás que una inquietud disminuye al comprender su origen. Además, alguien cercano muestra una disposición colaborativa que te reconforta. Para finalizar, una claridad interna te dejará preparado para lo que viene
- Cerdo (1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019): desde temprano se abrirá un clima amable que suaviza los desafíos del día. A lo largo de la tarde, una conversación espontánea te aportará una idea valiosa. Al llegar la noche, un instante de introspección te permitirá reconocer tu necesidad de descanso. Además, recibirás una señal alentadora respecto a un proyecto reciente. Y al finalizar la jornada, sentirás que tu energía emocional se estabiliza con suavidad