El horóscopo chino revela para este viernes 12 de diciembre de 2025 las predicciones para todos sus signos zodiacales, correspondientes al Año de la Serpiente de Madera.
Astrología china
Consulta el horóscopo chino de hoy viernes 12 de diciembre
El horóscopo chino tiene preparadas estas predicciones para todos los animales del zodiaco oriental correspondientes al día de hoy
Consulta el horóscopo chino de hoy viernes 12 de diciembre
- Rata (1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020): en la mañana se asoma una claridad práctica que la guía a reorganizar un asunto menor con eficacia. Durante la tarde, un intercambio breve despierta una idea útil para un objetivo personal. Más adelante, un gesto amable modifica su percepción de una preocupación. En la noche, un ambiente tranquilo afianza una intuición certera. Finalmente, el día culmina con una sensación de dirección renovada
- Búfalo o Buey (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021): al iniciar la mañana surge un enfoque metódico que le permite resolver pendientes con orden. En la tarde, una observación casual activa una comprensión inesperada. Más tarde, un instante de pausa suaviza cierta tensión que arrastraba. Ya en la noche, una conversación sincera acomoda emociones dispersas. Finalmente, la jornada concluye con un equilibrio interno más firme
- Tigre (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022): en la mañana aparece un dinamismo fresco que impulsa ajustes importantes en su rutina. Por la tarde, un cruce de miradas o palabras despierta una chispa creativa. Luego, un acontecimiento menor lo obliga a adaptarse con soltura. En la noche, una sensación cálida lo reconecta con una motivación profunda. Finalmente, termina el día con una renovada seguridad personal
- Conejo (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023): desde temprano se abre una sensibilidad suave que facilita acercamientos pendientes. Durante la tarde, un detalle emocionalmente significativo transforma su visión de un vínculo. Más adelante, una idea espontánea ilumina una solución sencilla. En la noche, un atmósfera apacible invita a procesar lo vivido. Finalmente, el día cierra con una calma que se siente merecida
- Dragón (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024): en la mañana surge un impulso creativo que le da forma a un proyecto que venía postergando. Durante la tarde, un comentario certero abre una perspectiva interesante. Más tarde, un momento de introspección ordena mejor sus deseos. Entrando la noche, una emoción clara define un paso futuro. Finalmente, la jornada concluye con un entusiasmo reposado
- Serpiente (1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025): desde la mañana se activa una percepción fina que revela un matiz emocional relevante. En la tarde, una señal sutil disipa una duda persistente. Luego, un instante solitario permite profundizar en un asunto interno. En la noche, una palabra simple acomoda sentimientos dispersos. Finalmente, el día deja una sensación de comprensión renovada
- Caballo (1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026): al comenzar la mañana aparece una energía dinámica que lo impulsa a concluir tareas olvidadas. Por la tarde, un intercambio casual lo inspira a reordenar prioridades. Más tarde, un destello espontáneo anima su creatividad. En la noche, un clima sereno modera su impulso y aclara emociones. Finalmente, la jornada lo deja más centrado
- Cabra (1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027): en las primeras horas se siente una suavidad emocional que facilita reconciliar posturas internas. Durante la tarde, una impresión inspiradora desbloquea una inquietud. Más adelante, una intuición clara guía una decisión prudente. En la noche, una atmósfera tranquila aquieta cualquier agitación. Finalmente, el día cierra con una confianza apacible
- Mono (1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028): desde la mañana brota un impulso curioso que lo mueve a revisar ciertos planes. En la tarde, una coincidencia llamativa refuerza una idea creativa. Luego, un estímulo inesperado enciende su ingenio. En la noche, un descanso consciente calma pensamientos intensos. Finalmente, termina el día con la sensación de haber descubierto algo útil
- Gallo (1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029): al iniciar la mañana emerge una claridad metódica que permite organizar asuntos urgentes. Durante la tarde, un comentario puntual ilumina un detalle esencial. Más tarde, una observación simple activa una introspección profunda. En la noche, una serenidad creciente equilibra su ánimo. Finalmente, el día termina dejando una comprensión más amplia
- Perro (1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030): en la mañana aparece una calma consciente que lo ayuda a resolver lo pendiente sin tensión. Por la tarde, un diálogo honesto matiza un malentendido. Más adelante, un momento inesperado despierta alivio emocional. En la noche, una reflexión suave ordena prioridades. Finalmente, cierra el día sintiendo estabilidad renovada
- Cerdo (1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019): desde temprano surge un tono amable que facilita avanzar sin esfuerzo. En la tarde, una noticia breve reactiva motivaciones olvidadas. Más tarde, un intercambio afectivo fortalece su seguridad interior. Ya en la noche, un instante silencioso ofrece claridad emocional. Finalmente, la jornada se cierra con una armonía duradera