El horóscopo chino revela para este miércoles 23 de septiembre de 2026 las predicciones para todos sus signos zodiacales, correspondientes al poderoso Año del Caballo de Fuego.
Astrología oriental
Consulta el horóscopo chino de hoy miércoles 23 de septiembre
El horóscopo chino tiene preparadas estas predicciones para todos los animales del zodiaco oriental correspondientes al día de hoy
Consulta el horóscopo chino de hoy miércoles 23 de septiembre
- Rata (1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020): una cuestión relacionada con tus pertenencias o con algo que necesitas conservar puede reclamar tu atención durante la mañana y decidirás revisar ciertos detalles que normalmente das por hechos. A media tarde, una conversación casual te pondrá frente a una posibilidad que puede resultar útil para una actividad que tienes entre manos. La noche será favorable para disfrutar de un momento de desconexión y dejar que una idea nueva repose sin intentar resolverla inmediatamente
- Búfalo o Buey (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021): el miércoles empezará con una cuestión práctica que requiere paciencia y tendrás que aceptar que algunas cosas avanzan a un ritmo distinto del que habías previsto. En el transcurso de la tarde, una persona de tu entorno puede aportar una solución sencilla que te ahorrará esfuerzo y te permitirá mirar el asunto desde otra perspectiva. Al llegar la noche, recuperarás interés por una actividad tranquila que te conecta con tus gustos personales
- Tigre (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022): una noticia poco esperada puede alterar tus planes durante las primeras horas y despertará tu necesidad de tomar una decisión sin depender demasiado de las opiniones ajenas. Con el avance de la tarde, una experiencia nueva te demostrará que cambiar de dirección también puede conducirte hacia algo estimulante. Ya de noche, tendrás ganas de compartir una anécdota divertida y recordarás el día con bastante más ligereza de la que imaginabas al despertar
- Conejo (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023): cierta sensibilidad frente a un comentario puede hacerse notar durante la mañana y te convendrá no interpretar como crítica aquello que quizá solo sea una observación. Durante la tarde, una muestra de afecto inesperada cambiará el tono de la jornada y te permitirá recuperar confianza en una relación importante. La noche invitará a la intimidad, con ganas de compartir tiempo junto a alguien especial sin necesidad de hablar de asuntos complicados
- Dragón (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024): una responsabilidad que parecía secundaria puede adquirir mayor peso durante la mañana y tendrás que decidir cuánto tiempo estás dispuesto a dedicarle. Más adelante, una conversación con alguien que observa tu trabajo desde fuera te ayudará a descubrir un punto fuerte que no estabas aprovechando suficientemente. La noche será adecuada para pensar en cómo transformar esa cualidad en una herramienta concreta para tus próximos objetivos
- Serpiente (1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025): una contradicción entre dos versiones de un mismo asunto puede aparecer temprano y tu atención se dirigirá inmediatamente hacia aquello que todavía no ha sido explicado. Hacia la tarde, una observación aparentemente menor completará una pieza importante y podrás interpretar los hechos con mayor precisión. La noche será reservada, porque comprenderás que no toda información necesita convertirse en conversación en cuanto llega a tus manos
- Caballo (1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026): el inicio del día puede encontrarte con más obligaciones de las que esperabas y tendrás que distribuir tu energía para no agotarte demasiado pronto. Durante la tarde, un cambio de escenario te ayudará a recuperar entusiasmo y una actividad dinámica puede hacer que olvides por completo el cansancio inicial. Al anochecer, preferirás bajar las revoluciones y quedarte con la satisfacción de haber encontrado un equilibrio entre movimiento y descanso
- Cabra (1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027): una decisión vinculada con tu comodidad personal puede ocupar parte de la mañana y empezarás a preguntarte si realmente necesitas seguir adaptándote a circunstancias que ya no te representan. Después del mediodía, una modificación sencilla en tus hábitos hará que dispongas de más tiempo para algo que disfrutas. La noche tendrá un tono creativo y podrías encontrar inspiración en un libro, una imagen, una melodía o cualquier estímulo que conecte con tu sensibilidad
- Mono (1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028): un comentario escuchado al pasar despertará tu interés durante la mañana y comenzarás a darle vueltas porque parece esconder una información que todavía no has considerado. En horas de la tarde, tendrás ocasión de contrastar esa impresión mediante una conversación y descubrirás que el asunto tiene más matices de los que parecían inicialmente. La noche será mentalmente fértil y una asociación inesperada puede llevarte hacia una idea completamente diferente
- Gallo (1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029): una tarea que depende de la coordinación con otras personas puede complicarse ligeramente durante la mañana y tendrás que evitar asumir responsabilidades que no te corresponden. A lo largo de la tarde, cada integrante ocupará finalmente su lugar y el trabajo comenzará a avanzar con mayor fluidez. La noche será para ti y tendrás ganas de recuperar tiempo con una actividad que no tenga ninguna relación con obligaciones o pendientes
- Perro (1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030): una conversación sobre una decisión futura puede surgir durante la mañana y escucharás con atención una postura que no coincide del todo con la tuya. Durante la tarde, una experiencia concreta te permitirá comprender mejor los motivos de esa persona y quizá modifiques parte de tu posición sin sentir que estás renunciando a lo que consideras importante. Al llegar la noche, tendrás una visión más amplia del asunto y podrás dejarlo descansar hasta que llegue el momento adecuado para actuar
- Cerdo (1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019): un pequeño cambio en tus planes puede favorecer durante la mañana una actividad que te produce placer y que habías pensado dejar para otro momento. Ya por la tarde, una experiencia relacionada con la gastronomía, el arte o algún entretenimiento despertará tu lado más sociable y disfrutarás de la compañía sin demasiadas formalidades. La noche será amable y relajada, con una conversación espontánea que puede terminar siendo mucho más significativa de lo que parecía al principio