El horóscopo chino revela para este jueves 10 de septiembre de 2026 las predicciones para todos sus signos zodiacales, correspondientes al poderoso Año del Caballo de Fuego.
Astrología oriental
Consulta el horóscopo chino de hoy jueves 10 de septiembre
El horóscopo chino tiene preparadas estas predicciones para todos los animales del zodiaco oriental correspondientes al día de hoy
Consulta el horóscopo chino de hoy jueves 10 de septiembre
- Rata (1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020): un asunto relacionado con una adquisición o gasto pendiente ocupará tu atención durante la mañana y tendrás que distinguir entre lo que realmente necesitas y aquello que simplemente deseas en este momento. Al promediar la tarde, una comparación o consulta te permitirá encontrar una alternativa más conveniente y evitar una decisión impulsiva. La noche favorecerá una charla sobre proyectos personales y podrías descubrir que alguien cercano tiene una perspectiva que modifica tus prioridades
- Búfalo o Buey (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021): una diferencia entre tus planes y las circunstancias reales aparecerá al comenzar el día, obligándote a trabajar con mayor flexibilidad de la habitual. Más tarde, una tarea relacionada con papeles, cuentas o asuntos prácticos quedará encaminada y eso te permitirá quitarte de encima una preocupación concreta. Al anochecer buscarás una actividad que no tenga ninguna relación con tus responsabilidades y recuperarás el gusto por la sencillez
- Tigre (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022): la primera parte del jueves puede ponerte frente a una persona que cuestiona una decisión tuya y tendrás que responder sin dejar que el orgullo tome el control. En la tarde, ese intercambio terminará siendo útil porque te mostrará un aspecto de la situación que no habías considerado. Ya entrada la noche, tendrás ganas de cambiar de escenario y una propuesta inesperada podría convertirse en el mejor plan para terminar el día
- Conejo (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023): una noticia procedente del ámbito familiar puede alterar tu estado de ánimo durante la mañana y te llevará a prestar atención a una persona que necesita sentirse acompañada. Cerca de la tarde, una actividad compartida permitirá recuperar cierta alegría después de varias jornadas demasiado ocupadas. La noche tendrá un ritmo pausado y encontrarás alivio en una conversación que no exige soluciones, sino simplemente presencia
- Dragón (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024): un contacto profesional o una comunicación importante puede abrirse paso durante las primeras horas y pondrá sobre la mesa una posibilidad que merece ser estudiada con seriedad. A lo largo de la tarde, tendrás que demostrar capacidad de negociación para conseguir condiciones que estén más cerca de tus intereses. La noche será útil para valorar cuánto estás dispuesto a ceder y qué aspectos consideras innegociables en tus próximos objetivos
- Serpiente (1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025): una percepción especialmente fina te permitirá notar durante la mañana que alguien está evitando abordar un tema determinado, aunque no tendrás necesidad de presionarlo. Durante la tarde, una circunstancia fortuita puede hacer que esa persona revele más de lo que tenía previsto y tendrás información suficiente para entender el trasfondo. La noche será reservada y preferirás mantener tus conclusiones en silencio hasta comprobar cómo evolucionan los acontecimientos
- Caballo (1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026): el jueves empezará con una agenda más exigente de lo esperado y tendrás que moverte entre varias obligaciones sin perder de vista aquello que realmente importa. Después del mediodía, un contacto nuevo puede acercarte a una actividad, lugar o proyecto que despierte inmediatamente tu entusiasmo. La noche tendrá un carácter expansivo y te quedarás pensando en la posibilidad de ampliar tus horizontes antes de que termine el mes
- Cabra (1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027): un pequeño desacuerdo en casa puede aparecer durante la mañana y tendrás que decidir si vale la pena defender tu postura o simplemente dejar que cada persona haga las cosas a su manera. Durante la tarde, una tarea relacionada con el hogar puede convertirse inesperadamente en una oportunidad para renovar un rincón que ya necesitaba un cambio. Al caer la noche, disfrutarás especialmente de ese espacio transformado y sentirás que una modificación externa también ha renovado tu ánimo
- Mono (1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028): una noticia curiosa llegará a tus oídos temprano y despertará tu interés por conocer todos los detalles antes de formarte una opinión. Hacia la tarde, una búsqueda o conversación te llevará a descubrir un dato que cambia completamente la interpretación inicial. La noche será mentalmente estimulante y podrías terminar intercambiando ideas con alguien que disfruta tanto como tú de explorar posibilidades poco convencionales
- Gallo (1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029): un compromiso que requiere organización ocupará buena parte de la mañana y tendrás que coordinar tiempos que no dependen exclusivamente de ti. En la tarde, una confirmación finalmente permitirá encajar varias piezas y recuperarás la previsibilidad que necesitas para avanzar. La noche estará dedicada a ti y será importante que no conviertas las horas libres en una extensión de la jornada laboral
- Perro (1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030): una persona puede pedirte una opinión sincera durante la mañana y tendrás que encontrar la manera de decir lo que piensas sin herir susceptibilidades. Más adelante, descubrirás que tu consejo fue tomado en serio y una decisión ajena comenzará a mostrar resultados concretos. La noche despertará una reflexión sobre la influencia que tienes en quienes te rodean y te llevará a pensar antes de hablar en determinadas situaciones
- Cerdo (1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019): el jueves puede sorprenderte con una oportunidad para recuperar algo que habías perdido o dado por imposible durante la mañana. En el transcurso de la tarde, resolver ese pequeño asunto te proporcionará una alegría íntima y te hará valorar más aquello que creías definitivamente fuera de tu alcance. La noche será propicia para celebrar de manera sencilla, quizá con una comida especial, una película o la compañía de alguien que sabe disfrutar contigo de los pequeños acontecimientos