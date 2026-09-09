Signo regente del día: Cerdo

Cerdo Elemento: Fuego

Fuego Polaridad: Yin

Yin Animales compatibles: Tigre, Conejo, Cabra

Tigre, Conejo, Cabra Animales incompatibles: Serpiente

Serpiente Actividades recomendadas: compartir, crear, disfrutar, reconciliar, descansar

compartir, crear, disfrutar, reconciliar, descansar Actividades a evitar: excesos, ingenuidad, gastos impulsivos

Horóscopo chino: cómo es la energía día del Cerdo de Fuego Yin

En el horóscopo chino, en este jueves habrá una energía cálida, abierta y bastante más espontánea que la de los últimos días. El Cerdo de Fuego Yin favorece la generosidad, el disfrute y los vínculos sinceros, mientras el Fuego aporta entusiasmo y una chispa emocional capaz de devolver interés a aquello que se había vuelto rutinario.

Horóscopo chino: las predicciones del jueves 10 de septiembre, día del Cerdo de Fuego Yin

Rata (1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020): el clima del jueves puede ayudarla a salir de una preocupación que venía ocupando demasiado espacio mental. Una propuesta agradable o una conversación distendida puede devolverle perspectiva, aunque deberá cuidar que el entusiasmo del momento no la lleve a comprometer más de lo que realmente desea

el clima del jueves puede ayudarla a salir de una preocupación que venía ocupando demasiado espacio mental. Una propuesta agradable o una conversación distendida puede devolverle perspectiva, aunque deberá cuidar que el entusiasmo del momento no la lleve a comprometer más de lo que realmente desea Búfalo (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021): la jornada le recuerda que no todo tiene que medirse en términos de productividad o resultados concretos. Puede disfrutar especialmente de un encuentro cercano y descubrir que bajar la guardia durante unas horas también puede ser una manera inteligente de recuperar fuerzas

la jornada le recuerda que no todo tiene que medirse en términos de productividad o resultados concretos. Puede disfrutar especialmente de un encuentro cercano y descubrir que bajar la guardia durante unas horas también puede ser una manera inteligente de recuperar fuerzas Tigre (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022): encuentra una corriente muy favorable para expresarse con espontaneidad y recuperar entusiasmo en un asunto personal. Una iniciativa compartida puede crecer rápidamente si permite que la cooperación tenga tanto peso como sus propias ideas

encuentra una corriente muy favorable para expresarse con espontaneidad y recuperar entusiasmo en un asunto personal. Una iniciativa compartida puede crecer rápidamente si permite que la cooperación tenga tanto peso como sus propias ideas Conejo (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023): la sensibilidad del día armoniza con su manera de percibir los vínculos y puede favorecer momentos de auténtica cercanía. Una actividad creativa, una charla íntima o simplemente compartir tiempo con alguien querido puede convertirse en lo más valioso de la jornada

la sensibilidad del día armoniza con su manera de percibir los vínculos y puede favorecer momentos de auténtica cercanía. Una actividad creativa, una charla íntima o simplemente compartir tiempo con alguien querido puede convertirse en lo más valioso de la jornada Dragón (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024): el ambiente más relajado puede ayudarlo a recuperar una faceta que suele quedar detrás de sus grandes objetivos. Una relación personal puede beneficiarse de una actitud menos exigente, mientras que una idea aparentemente informal podría terminar revelando un potencial que merece ser explorado

el ambiente más relajado puede ayudarlo a recuperar una faceta que suele quedar detrás de sus grandes objetivos. Una relación personal puede beneficiarse de una actitud menos exigente, mientras que una idea aparentemente informal podría terminar revelando un potencial que merece ser explorado Serpiente (1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025): la energía del Cerdo puede incomodarla porque plantea una forma de actuar más transparente y menos calculada de lo que suele preferir. Será importante no interpretar toda espontaneidad como falta de seriedad, aunque sí convendrá proteger sus límites antes de confiar plenamente en una propuesta

HORÓSCOPO CHINO: las predicciones del jueves 10 de septiembre, día del Cerdo de Fuego Yin.