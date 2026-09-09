El horóscopo chino tiene preparadas sus predicciones de este jueves 10 de septiembre de 2026 para todos los signos según el sistema sexagenario del tradicional calendario chino.
Astrología china
HORÓSCOPO CHINO: las predicciones del jueves 10 de septiembre, día del Cerdo de Fuego Yin
El horóscopo chino te presenta sus predicciones, según el tradicional calendario chino. ¿Estás listo para saber la compatibilidad de tu signo con la energía de esta jornada?
- Signo regente del día: Cerdo
- Elemento: Fuego
- Polaridad: Yin
- Animales compatibles: Tigre, Conejo, Cabra
- Animales incompatibles: Serpiente
- Actividades recomendadas: compartir, crear, disfrutar, reconciliar, descansar
- Actividades a evitar: excesos, ingenuidad, gastos impulsivos
Horóscopo chino: cómo es la energía día del Cerdo de Fuego Yin
En el horóscopo chino, en este jueves habrá una energía cálida, abierta y bastante más espontánea que la de los últimos días. El Cerdo de Fuego Yin favorece la generosidad, el disfrute y los vínculos sinceros, mientras el Fuego aporta entusiasmo y una chispa emocional capaz de devolver interés a aquello que se había vuelto rutinario.
Horóscopo chino: las predicciones del jueves 10 de septiembre, día del Cerdo de Fuego Yin
- Rata (1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020): el clima del jueves puede ayudarla a salir de una preocupación que venía ocupando demasiado espacio mental. Una propuesta agradable o una conversación distendida puede devolverle perspectiva, aunque deberá cuidar que el entusiasmo del momento no la lleve a comprometer más de lo que realmente desea
- Búfalo (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021): la jornada le recuerda que no todo tiene que medirse en términos de productividad o resultados concretos. Puede disfrutar especialmente de un encuentro cercano y descubrir que bajar la guardia durante unas horas también puede ser una manera inteligente de recuperar fuerzas
- Tigre (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022): encuentra una corriente muy favorable para expresarse con espontaneidad y recuperar entusiasmo en un asunto personal. Una iniciativa compartida puede crecer rápidamente si permite que la cooperación tenga tanto peso como sus propias ideas
- Conejo (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023): la sensibilidad del día armoniza con su manera de percibir los vínculos y puede favorecer momentos de auténtica cercanía. Una actividad creativa, una charla íntima o simplemente compartir tiempo con alguien querido puede convertirse en lo más valioso de la jornada
- Dragón (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024): el ambiente más relajado puede ayudarlo a recuperar una faceta que suele quedar detrás de sus grandes objetivos. Una relación personal puede beneficiarse de una actitud menos exigente, mientras que una idea aparentemente informal podría terminar revelando un potencial que merece ser explorado
- Serpiente (1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025): la energía del Cerdo puede incomodarla porque plantea una forma de actuar más transparente y menos calculada de lo que suele preferir. Será importante no interpretar toda espontaneidad como falta de seriedad, aunque sí convendrá proteger sus límites antes de confiar plenamente en una propuesta
- Caballo (1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026): el Fuego Yin despierta entusiasmo sin exigirle la intensidad de las jornadas anteriores, creando un espacio favorable para disfrutar de su libertad. Una salida, encuentro o actividad diferente puede renovar su ánimo y recordarle cuánto necesita incorporar placer a sus planes cotidianos
- Cabra (1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027): la afinidad con el Cerdo favorece especialmente los vínculos, la creatividad y todo aquello que le permita sentirse emocionalmente cómoda. Puede recibir una muestra de cariño que no esperaba o encontrar inspiración en una experiencia sencilla, sin necesidad de buscar grandes acontecimientos
- Mono (1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028): el carácter abierto del jueves despierta su lado más sociable y puede acercarlo a personas con las que normalmente mantiene una relación más distante. Una conversación casual podría terminar siendo útil para un proyecto, pero esta vez será mejor disfrutar del intercambio sin intentar convertirlo inmediatamente en una oportunidad
- Gallo (1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029): el día le propone aflojar un poco su mirada crítica y permitirse disfrutar de lo que sí está funcionando. Un encuentro agradable puede cambiar su estado de ánimo, especialmente si evita corregir constantemente a quienes simplemente quieren compartir un buen momento
- Perro (1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030): la calidez del jueves puede acercarlo a personas que necesitan una presencia sincera más que una solución concreta. Su generosidad será bien recibida, aunque tendrá que distinguir entre acompañar a alguien y asumir como propios todos sus problemas
- Cerdo (1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019): la jornada potencia su naturaleza abierta, afectuosa y generosa, haciendo que el disfrute tenga un papel central. Puede vivir momentos especialmente gratos junto a personas cercanas, pero deberá vigilar la tendencia a decir que sí a todo por entusiasmo o por no querer decepcionar a nadie