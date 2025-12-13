El horóscopo chino revela para este domingo 14 de diciembre de 2025 las predicciones para todos sus signos zodiacales, correspondientes al Año de la Serpiente de Madera.
Astrología china
Consulta el horóscopo chino de hoy domingo 14 de diciembre
El horóscopo chino tiene preparadas estas predicciones para todos los animales del zodiaco oriental correspondientes al día de hoy
- Rata (1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020): en la mañana surge un impulso de ordenar lo emocional y eso te lleva a repensar conversaciones que habías dejado en pausa, mientras que en la tarde una oportunidad social inesperada te anima a mostrar tu versión más espontánea y receptiva, y a medida que avanza el día la noche presenta un clima tranquilo que te permite reconocer quién aporta verdadera estabilidad a tu vida. Tus decisiones económicas fluyen mejor cuando confías en tu criterio personal. La energía general del día favorece intercambios amables que abren nuevas puertas. Tu intuición te guía hacia acciones pequeñas pero con fuerte impacto
- Búfalo o Buey (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021): hoy en la mañana descubres que un comentario aparentemente simple termina inspirando una idea útil para tus planes, mientras que en la tarde notas un ambiente más colaborativo que te invita a aceptar apoyo sin resistencia y al caer la noche se activa una sensación de claridad que facilita evaluar tus vínculos. Tu estabilidad interior funciona como brújula ante cualquier duda. Se abren espacios adecuados para reorganizar prioridades materiales. La serenidad se hace más evidente cuando decides comunicar lo que sientes sin temor al juicio
- Tigre (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022): durante la mañana aparece un movimiento inesperado en tu entorno que despierta tu capacidad de reacción rápida, mientras que en la tarde te invade un deseo de encarar pendientes que antes postergabas y ya en la noche surge un tinte introspectivo que te empuja a reconocer tus avances sin restarte mérito. El día favorece enfoques valientes y decisiones que requieren dinamismo. En lo económico hay margen para ajustar detalles con precisión. Tus relaciones agradecen una actitud más flexible y receptiva
- Conejo (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023): en la mañana prevalece un clima emocional suave que te permite observar tus sentimientos sin presión, mientras que en la tarde notas que las conversaciones fluyen con más naturalidad y por la noche se activa una energía de descanso consciente que fortalece tu equilibrio interior. Las tareas prácticas avanzan si mantienes un ritmo constante. Los vínculos cercanos muestran mayor disposición al entendimiento. Una idea creativa se perfila como guía para los próximos días
- Dragón (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024): apenas inicia la mañana se abre un impulso de renovación que anima a ordenar lo que parecía estancado, mientras que en la tarde una situación externa te pide liderazgo y por la noche tu sensibilidad se expande para procesar con calma los sucesos del día. Surgen oportunidades para clarificar acuerdos personales. Tu chispa interna destaca cuando haces espacio para escuchar a otros. Los asuntos materiales responden mejor a decisiones calculadas
- Serpiente (1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025): desde la mañana notas una curiosidad activa que impulsa conversaciones reveladoras, mientras que en la tarde se abre una posibilidad de avanzar en un proyecto personal y durante la noche aparece una calma útil que te permite distinguir lo esencial. Tu capacidad analítica se vuelve una herramienta destacada. Los vínculos mejoran con gestos discretos pero genuinos. Una decisión económica encuentra apoyo si mantienes tu coherencia habitual
- Caballo (1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026): ya desde la mañana la energía te mueve a activar rutinas que te devuelven entusiasmo, mientras que en la tarde surge un intercambio alentador con alguien de confianza y por la noche te invade la necesidad de observar tus emociones desde un ángulo más sereno. Las oportunidades aparecen cuando decides actuar sin apuro. Tu intuición social se afina y te permite leer mejor las dinámicas a tu alrededor. En lo material hay margen para reorganizar tus estrategias
- Cabra (1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027): durante la mañana tomas conciencia de un pendiente emocional que pide orden, mientras que en la tarde surge un ambiente receptivo para plantear ideas nuevas y al llegar la noche tu sensibilidad se acomoda a un tono más reparador. Tus vínculos agradecen un enfoque menos exigente. La creatividad aparece como puente para resolver temas prácticos. Un detalle que pasaba desapercibido se vuelve clave para un avance personal
- Mono (1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028): a primera hora descubres un incentivo que te anima a recuperar motivación, mientras que en la tarde destaca tu habilidad para comunicar con precisión y en la noche el ambiente se vuelve propicio para reflexionar sobre próximos pasos. Tus decisiones ganan firmeza si evitas la dispersión. En lo económico aparece la oportunidad de optimizar recursos. Tus relaciones fluyen mejor cuando expresas tus ideas sin ironías
- Gallo (1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029): en el inicio del día percibes un orden mental que te invita a resolver pendientes, mientras que en la tarde aflora un clima social más dinámico y al anochecer recuperas energías para revisar temas emocionales con lucidez. Tu enfoque exacto genera avances concretos. Una conversación clave abre posibilidades futuras. En asuntos materiales conviene actuar con constancia antes que con prisa
- Perro (1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030): apenas comienza la mañana surge un sentimiento de cooperación que suaviza tensiones, mientras que en la tarde una noticia positiva te anima a proyectar nuevas metas y al llegar la noche encuentras un descanso interior que facilita integrar lo vivido. Tu entorno valora tus gestos de sinceridad. Los movimientos económicos requieren prudencia equilibrada. Una intuición acertada te guía hacia una decisión apropiada
- Cerdo (1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019): durante la mañana aparece un impulso emocional que te motiva a expresar lo que sientes, mientras que en la tarde se da un intercambio revelador con alguien cercano y en la noche se instala un clima de introspección que te ofrece claridad sobre tus prioridades. Tu sensibilidad se transforma en fortaleza. Lo práctico avanza mejor cuando reduces distracciones. Un gesto amable fortalece un vínculo importante