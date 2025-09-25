ASTROLOGÍA CHINA: las predicciones de este viernes para los 12 signos en el día del Perro de Tierra

El horóscopo chino revela a sus signos zodiacales que el día de hoy estará regido por el Perro de Tierra Yang, otorgando solidez, determinación y un fuerte sentido de responsabilidad durante toda la jornada. Según la astrología china, es un día óptimo para consolidar planes, asumir compromisos y atender asuntos que requieren constancia. La influencia de la Tierra Yang favorece en los signos la organización práctica, la toma de decisiones con fundamentos sólidos y la perseverancia en proyectos importantes. Sin embargo, es recomendable moderar la tendencia a la obstinación y evitar discusiones innecesarias que puedan generar tensiones. Las actividades recomendadas incluyen la planificación estratégica, la atención a detalles y la colaboración en equipo, mientras que conviene evitar improvisaciones o acciones impulsivas.

