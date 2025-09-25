Inicio Horóscopo Horóscopo chino
Predicciones

ASTROLOGÍA CHINA: las predicciones de este viernes para los 12 signos en el día del Perro de Tierra

El horóscopo chino te presenta sus predicciones para este viernes 26 de septiembre de 2025, según el tradicional calendario chino. ¿Estás listo para saber la compatibilidad de tu signo con la energía de esta jornada?

Fabricio Panella
Por Fabricio Panella
ASTROLOGÍA CHINA: las predicciones de este viernes para los 12 signos en el día del Perro de Tierra

ASTROLOGÍA CHINA: las predicciones de este viernes para los 12 signos en el día del Perro de Tierra

El horóscopo chino tiene preparadas sus predicciones para todos los signos orientales de este viernes 26 de septiembre de 2025 según el sistema sexagenario del tradicional calendario chino, una compleja combinación cíclica de diez Troncos Celestiales (elementos en su polaridad yin o yang) y doce Ramas Terrestres (los signos o animales del zodiaco). En la astrología china, cada día está regido por una pareja de estos elementos, formando un ciclo de 60 días. Este conocimiento milenario determina la energía dominante del día y se usa en la planificación de actividades personales, ceremonias y decisiones importantes durante toda la jornada.

El horóscopo chino revela a sus signos zodiacales que el día de hoy estará regido por el Perro de Tierra Yang, otorgando solidez, determinación y un fuerte sentido de responsabilidad durante toda la jornada. Según la astrología china, es un día óptimo para consolidar planes, asumir compromisos y atender asuntos que requieren constancia. La influencia de la Tierra Yang favorece en los signos la organización práctica, la toma de decisiones con fundamentos sólidos y la perseverancia en proyectos importantes. Sin embargo, es recomendable moderar la tendencia a la obstinación y evitar discusiones innecesarias que puedan generar tensiones. Las actividades recomendadas incluyen la planificación estratégica, la atención a detalles y la colaboración en equipo, mientras que conviene evitar improvisaciones o acciones impulsivas.

horoscopo chino predicciones signos dia perro de tierra 1
El hor&oacute;scopo chino revela a sus signos zodiacales que el d&iacute;a de hoy estar&aacute; regido por el Perro de Tierra Yang.

El horóscopo chino revela a sus signos zodiacales que el día de hoy estará regido por el Perro de Tierra Yang.

ASTROLOGÍA CHINA: las predicciones de este viernes para los 12 signos en el día del Perro de Tierra

  • Rata (1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020): los retos de este día impulsan a la Rata a enfocarse en la planificación y en la concreción de sus metas, siendo ideal para organizar sus finanzas. Recomendado aprovechar la energía para reuniones importantes y tareas que requieren disciplina. Evitar decisiones impulsivas que puedan generar pérdidas o malentendidos. La constancia y la paciencia serán sus mejores aliados. La influencia del Perro de Tierra Yang potencia la capacidad de análisis y la prudencia en todo momento
  • Búfalo (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021): la jornada invita al Búfalo a consolidar proyectos a largo plazo, favoreciendo el orden y la productividad. Recomendado enfocarse en labores metódicas y revisión de planes financieros. Evitar confrontaciones con colegas por diferencias menores. Su estabilidad emocional se verá fortalecida si mantiene la paciencia. La energía del Perro de Tierra Yang refuerza su sentido de responsabilidad y constancia
  • Tigre (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022): un día de reflexión que permite al Tigre balancear su impulsividad con disciplina y orden. Recomendado dedicar tiempo a planificar pasos futuros y fortalecer relaciones cercanas. Evitar acciones apresuradas o decisiones impulsivas. Su creatividad se verá potenciada si actúa con prudencia. La energía del Perro de Tierra Yang otorga un marco estable para asumir compromisos
  • Conejo (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023): las decisiones tomadas hoy por el Conejo tendrán un efecto duradero, especialmente en el ámbito laboral. Recomendado enfocarse en tareas prácticas y resolver pendientes con cuidado. Evitar involucrarse en disputas que no aporten resultados. La constancia y la organización serán sus herramientas más valiosas. La influencia del Perro de Tierra Yang favorece la prudencia y la claridad mental
  • Dragón (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024): el Dragón puede encontrar hoy un gran soporte en la energía del Perro para consolidar proyectos ambiciosos. Recomendado tomar decisiones estratégicas y cuidar las relaciones laborales. Evitar actitudes impulsivas o excesivamente dominantes. La jornada brinda oportunidades de liderazgo si se combina con prudencia. La influencia de la Tierra Yang potencia la estabilidad y la perseverancia en cada acción
  • Serpiente (1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025): la Serpiente se beneficiará de la disciplina del Perro, logrando avances significativos si se mantiene enfocada. Recomendado organizar proyectos y revisar detalles pendientes. Evitar dejarse llevar por emociones que generen conflictos. La constancia y la paciencia serán sus aliadas. La energía de la Tierra Yang aporta seguridad y claridad en decisiones importantes
  • Caballo (1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026): el Caballo encontrará un día estable que le permitirá ejecutar tareas de forma organizada. Recomendado aprovechar la jornada para actividades productivas y planificación. Evitar la impulsividad o dispersarse en múltiples frentes. Su energía física y mental puede canalizarse de manera eficiente. La influencia del Perro de Tierra Yang favorece la constancia y la seguridad en sus decisiones
  • Cabra (1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027): la Cabra sentirá la necesidad de estructurar su día y dar orden a proyectos pendientes. Recomendado enfocarse en tareas concretas y colaborar con otros de manera organizada. Evitar la indecisión o la dispersión en asuntos triviales. La energía de la Tierra Yang fortalece la paciencia y el enfoque. Será un día propicio para reforzar vínculos personales de confianza
  • Mono (1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028): el Mono puede usar la claridad y estabilidad del Perro para llevar adelante tareas complicadas con eficiencia. Recomendado concentrarse en proyectos prácticos y mantener la calma ante obstáculos. Evitar decisiones apresuradas o conflictos innecesarios. Su ingenio será más efectivo si se combina con disciplina. La energía de la Tierra Yang aporta apoyo en sus planes más ambiciosos
  • Gallo (1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029): la jornada estimula al Gallo a organizar sus responsabilidades y potenciar su liderazgo. Recomendado aplicar su energía en la planificación y resolución de problemas. Evitar actitudes rígidas o críticas excesivas hacia los demás. La estabilidad del Perro de Tierra Yang ayuda a tomar decisiones acertadas. Se favorece la cooperación con colegas y familiares
  • Perro (1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030): su propia energía se encuentra alineada con la jornada, facilitando el cumplimiento de metas y la toma de decisiones prácticas. Recomendado aprovechar el día para consolidar proyectos y fortalecer relaciones de confianza. Evitar caer en obstinación o discusiones sin sentido. La perseverancia y el enfoque serán clave. La influencia del Perro de Tierra Yang potencia la claridad y la determinación
  • Cerdo (1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019): el Cerdo puede beneficiarse de la estructura del día para avanzar en asuntos pendientes con eficacia. Recomendado dedicar tiempo a tareas prácticas y colaborar con otros. Evitar la procrastinación y decisiones impulsivas. Su paciencia y enfoque lo ayudarán a obtener resultados concretos. La energía del Perro de Tierra Yang aporta estabilidad y seguridad en cada acción

Temas relacionados:

Te puede interesar