ASTROLOGÍA CHINA: las predicciones de este sábado para los 12 signos en el día del Cerdo de Tierra

El horóscopo chino te presenta sus predicciones para este sábado 27 de septiembre de 2025, según el tradicional calendario chino. ¿Estás listo para saber la compatibilidad de tu signo con la energía de esta jornada?

Fabricio Panella
El horóscopo chino tiene preparadas sus predicciones para todos los signos orientales de este sábado 27 de septiembre de 2025 según el sistema sexagenario del tradicional calendario chino, una compleja combinación cíclica de diez Troncos Celestiales (elementos en su polaridad yin o yang) y doce Ramas Terrestres (los signos o animales del zodiaco). En la astrología china, cada día está regido por una pareja de estos elementos, formando un ciclo de 60 días. Este conocimiento milenario determina la energía dominante del día y se usa en la planificación de actividades personales, ceremonias y decisiones importantes durante toda la jornada.

El horóscopo chino revela a sus signos zodiacales que el día de hoy estará regido por el Cerdo de Tierra Yin, que invita a la introspección, la empatía y la organización calmada de los asuntos cotidianos. Según la astrología china, es un día ideal para atender relaciones personales, revisar detalles importantes y finalizar proyectos que requieren cuidado y paciencia. La Tierra Yin suaviza en los signos la impulsividad y promueve la estabilidad emocional, alentando a tomar decisiones con reflexión y serenidad. Recomendado dedicar tiempo a la planificación, actividades familiares y la autoevaluación, mientras que conviene evitar confrontaciones innecesarias o improvisaciones. La jornada favorece la concentración en tareas prácticas, el cuidado personal y la atención a detalles que podrían pasarse por alto en días más agitados.

ASTROLOGÍA CHINA: las predicciones de este sábado para los 12 signos en el día del Cerdo de Tierra.

  • Rata (1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020): la Rata encontrará en la energía del Cerdo de Tierra Yin un marco para organizar sus finanzas y relaciones cercanas con calma. Recomendado enfocarse en análisis detallados y resolver asuntos pendientes. Evitar la dispersión o decisiones impulsivas. La introspección será útil para anticipar obstáculos. Su paciencia será recompensada con resultados sólidos y acuerdos estables
  • Búfalo (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021): el Búfalo puede aprovechar la jornada para fortalecer la disciplina y culminar tareas largas o complejas. Recomendado dedicar tiempo a planificación y organización personal. Evitar confrontaciones con colegas o familiares. Su constancia y prudencia le permitirán consolidar proyectos. La influencia del Cerdo de Tierra Yin favorece la seguridad en las decisiones y la claridad mental
  • Tigre (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022): un día que impulsa al Tigre a equilibrar su energía con la serenidad y reflexión. Recomendado enfocar su vitalidad en tareas constructivas y colaborativas. Evitar impulsividad o actos que generen tensiones. Su creatividad se potencia si actúa con mesura. La influencia del Cerdo de Tierra Yin favorece la paciencia y la prudencia en cada acción
  • Conejo (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023): el Conejo encontrará oportunidades para consolidar vínculos y trabajar con calma en proyectos personales. Recomendado dedicar tiempo a detalles prácticos y planificación de largo plazo. Evitar decisiones apresuradas o discusiones. La introspección y la empatía fortalecerán relaciones cercanas. La energía del Cerdo de Tierra Yin potencia la armonía y la paciencia
  • Dragón (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024): el Dragón puede aprovechar la energía del Cerdo para organizar sus responsabilidades y consolidar objetivos importantes. Recomendado priorizar tareas que requieren concentración y colaboración. Evitar confrontaciones o movimientos impulsivos. La planificación estratégica se verá reforzada. La calma y la prudencia serán clave para lograr avances significativos
  • Serpiente (1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025): la Serpiente se beneficiará de un día que promueve reflexión y concentración. Recomendado enfocarse en asuntos que requieren detalle y cuidado. Evitar discusiones innecesarias o decisiones precipitadas. La paciencia permitirá avanzar en proyectos importantes. La energía del Cerdo de Tierra Yin fortalece la estabilidad emocional y la claridad de juicio
  • Caballo (1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026): el Caballo puede canalizar su energía en actividades constructivas y organizadas. Recomendado enfocarse en planificación y consolidación de tareas pendientes. Evitar dispersarse o reaccionar impulsivamente. Su constancia le permitirá completar proyectos con éxito. La influencia del Cerdo de Tierra Yin ayuda a mantener la calma y la estabilidad en las decisiones
  • Cabra (1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027): la Cabra encontrará un día propicio para organizar asuntos personales y fortalecer relaciones. Recomendado trabajar en tareas que requieren cuidado y planificación. Evitar la indecisión o dejar pendientes importantes. La introspección ayudará a tomar decisiones más acertadas. La energía del Cerdo de Tierra Yin proporciona paciencia y equilibrio
  • Mono (1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028): el Mono puede aprovechar la estabilidad de la jornada para completar proyectos complejos con precisión. Recomendado concentrarse en detalles y en la colaboración con otros. Evitar la improvisación o la impulsividad. La calma y el análisis serán sus mejores aliados. La influencia del Cerdo de Tierra Yin refuerza la constancia y la prudencia
  • Gallo (1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029): el Gallo se beneficiará de la claridad y paciencia del Cerdo de Tierra Yin para organizar sus responsabilidades. Recomendado enfocarse en planificación y tareas que requieren detalle. Evitar confrontaciones o acciones precipitadas. La prudencia y la reflexión guiarán sus decisiones. La energía de la jornada fortalece su capacidad de ejecución y estabilidad
  • Perro (1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030): su propia energía se alinea con la jornada, facilitando la disciplina y la concreción de objetivos. Recomendado centrarse en tareas que requieren paciencia y organización. Evitar la rigidez o conflictos innecesarios. La introspección ayudará a tomar decisiones más equilibradas. La influencia del Cerdo de Tierra Yin potencia la estabilidad emocional y la seguridad en cada acción
  • Cerdo (1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019): el Cerdo estará en armonía con la energía del día, encontrando facilidad para organizar asuntos personales y profesionales. Recomendado enfocarse en detalles, planificación y cuidado de relaciones cercanas. Evitar decisiones impulsivas o dispersión de esfuerzos. La calma y la reflexión permitirán resultados sólidos. La influencia de la Tierra Yin refuerza la paciencia y la estabilidad en todas sus acciones

