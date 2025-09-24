ASTROLOGÍA CHINA: las predicciones de este jueves para los 12 signos en el día del Gallo de Fuego.

El horóscopo chino revela a sus signos zodiacales que el día de hoy estará regido por el Gallo de Fuego Yin, llenando a esta jornada de precisión, determinación y un marcado deseo de orden. Según la astrología china, es un día propicio para trabajar en detalles que requieren disciplina, así como para mostrar talento en áreas creativas o de comunicación. La energía para los signos es intensa pero enfocada, ideal para planificar, tomar decisiones claras y establecer metas realistas. Sin embargo, puede surgir la tendencia a la crítica excesiva o a la impaciencia con los demás. Lo recomendado será aprovechar la lucidez y el poder de organización sin perder la amabilidad en los vínculos.

