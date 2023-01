¡Andá a pararlos! Los 3 signos más impulsivos según el horóscopo

►TE PUEDE INTERESAR: Ni lo intentes, estos son los signos del zodiaco menos compatibles en la cama

Horóscopo: los signos del zodiaco más impulsivos

ARIES

Los arianos deben ser los que más representados se sienten por esta característica, porque son personas ansiosas, impacientes y, sobre todo, arriesgados. Cuando les toca afrontar cualquier tipo de problema, casi que no lo piensa, por no decir que directamente no lo hace.

Reflexionar, frenar y analizar lo que le pasa o puede pasar por sus acciones, no es su fuerte.

ACUARIO

Los acuarianos son personas que se caracterizan por pensar más en sí mismo, que en el otro, es por eso que actúa sin pedirle permiso a nadie. Su espontaneidad y sus cambos repentinos de humor hacen que el quedarse quieto sea una opción.

Cuando tiene ganas de hacer algo, lo hace y punto. A Acuario le gusta seguir sus humores del momento.

LEO

Viven las emociones al 100%. No importa si es enojo, felicidad, adrenalina o tristeza, este signo vive todo a pleno y actúa en consecuencia. Si se les mete algo en la cabeza, lo tienen que conseguir no importa lo que pase. Ante esas situaciones, actúan de manera impulsiva y toman riesgos de los que luego se pueden arrepentir.

