https://twitter.com/Circulobb/status/1502827057683779601 Tiro Federal - Libertad (Suspendido por una bengala)

No se pudo jugar debido a una bengala arrojada desde la tribuna. Impactó contra uno de los líneas, Marcos D'agustino, de 21 años que terminó hospitalizado en el Penna, que sufrió una quemadura en uno de sus brazos. pic.twitter.com/hhcE9DJkLk — Circulo Central (@Circulobb) March 13, 2022

La policía dijo que el objeto fue lanzado desde la tribuna local (sobre calle Liniers), el mismo fue secuestrado y se iniciaron las investigaciones para dar con la persona que lo arrojó.

Marcos-De-Agostino-bengala-futbol-femenino-1.jpg

El partido entre Club Tiro Federal y Libertad fue suspendido debido al incidente, por lo que las 80 personas del público fueron desalojadas.

Lo que dijo el juez de línea

El juez de línea le dijo a La Brújula 24: "Fue una desgracia con suerte porque iba a la altura del pecho. Traía una potencia impactante y el ruido también impresionó. Vi el video varias veces porque en el momento uno no cae y se me pone la piel de gallina. No me apuntaron a mi, se desvió y fue directamente donde estaba".