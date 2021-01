Lautaro Disanto horizontal uno.jpg Disanto ha tenido un buen rendimiento en las prácticas de fútbol. (Fotos gentileza Osvaldo Gagliardi/Prensa CSIR).

“Es difícil porque luego de tantos años en el club, no seguir es difícil. Uno lo toma de la mejor manera y ahora veremos cómo arreglamos con el club. No es mi idea quedarme, hace mucho que no juego y no tengo continuidad. Mi idea es salir de la mejor manera”, aseguró Disanto.

Lauti, sin crear polémica, fue muy maduro a la hora de dar su parecer respecto a la postura de la dirigencia.

“Es una decisión de Marcelo. Uno siempre se entrena al cien por ciento y quizás no es de su gusto. Él tomó la decisión y esta entendida. Esto está claro para mí”, cerró.

Lo cierto es que, en las próximas horas, se conocerá una nueva lista de jugadores que tampoco serán tenidos en cuenta.