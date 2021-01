"Me llamó el presidente de Gimnasia y me dijo que quería contar conmigo. Después le pasé el número de de mi representante y están hablando. Me comentó que quería armar un equipo para ascender. Seduce que quieran pelear por cosas importantes y es un club que merece estar en primera división", comentó el Pala.

alvarrenga horizontal uno.jpg

Pablo Palacios Alvarenga no ocultó su cariño por el hincha del Lobo y admitió que "la gente ya sabe del cariño que les tengo. Pasé momentos muy lindos en el club y tengo grandes recuerdos de la institución".

"Siempre digo que fue lo mejor que me pasó en mi carrera y ojalá pueda volver", reconoció el paraguayo.

Sobre su situación en Central Córdoba explicó: "Me queda un año de contrato y tengo que resolver esta situación. Le expliqué al presidente de Gimnasia que acá en Central Córdoba el entrenador Gustavo Coleoni me comunicó que no me va a tener en cuenta".

"En el momento que me fui de Gimnasia resigné mucha plata y le dejé dinero al club. Ahora mi llegada al club dependerá del presidente, deberán hacer un esfuerzo para que yo retorne", culminó Palacios Alvarenga.