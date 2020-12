Messi: el conflicto con Barcelona y su futuro en junio 2021

Respecto al burofax, expresó: "Era una forma de decir que me quería ir en serio, de hacerlo oficial y que le llegue al club. Siempre hago lo que me sale del corazón en el momento, en el día a día. No puedo pensar en qué opina cada uno porque me volvería loco, hoy pueden decir cualquier mentira y la gente se lo cree".

En cuanto a la cuestión legal, la "Pulga" remarcó: "Yo sabía que si iba a juicio tenía la razón y me lo habían confirmado muchísimos abogados, pero yo no me quería ir de esa manera del Barcelona".

Consultado sobre si la partida del uruguayo Luis Suárez fue el desencadenante para llevar adelante esa determinación, respondió: "No porque yo ya lo tenía decidido desde antes, pero sí me pareció una locura lo que hicieron con Luis. Por cómo se hicieron las cosas, por cómo se fue y porque se fue gratis pagándole los años de contrato. Se lo dieron a un equipo que iba a luchar por los mismos objetivos que nosotros".

"Fue una decisión terrible, dificilísima de tomar, fue horrible. No era fácil decidir que me iba del club de mi vida, que me iba a cambiar de ciudad sabiendo que mejor que aquí no iba a estar en ningún lado. Mi familia no se quería mover, pero sentía que era lo mejor para todos, que necesitaba eso, que se había cumplido un ciclo y era el momento", insistió el capitán del elenco catalán, que no confirmó qué sucederá después de junio de 2021, cuando finalice su vínculo con el Barcelona.

En esa línea, añadió: "Es una historia de amor con el club y con la ciudad, termine como termine no tiene por qué manchar lo que se vivió en toda mi carrera. No es fácil estar 16 años de profesional y que todo haya ido bien, hay momento malos, muy malos, y siempre todo se supera. Ya veremos el final".

"No tengo nada claro hasta que termine el año, lo importante es pensar en el equipo, terminar bien, pensar en intentar conseguir títulos y no distraerme en otras cosas", continuó Messi.

Y agregó: "Siempre dije que tengo la ilusión de disfrutar de la experiencia de vivir en Estados Unidos, de conocer esa Liga y esa vida, pero luego si pasa o no, no lo sé".

Por último, respecto a su vida personal, resaltó: "Es verdad que soy un privilegiado por todo lo que me tocó, pero sí que hay veces que me gustaría ser anónimo, no tener trescientos ojos mirándome y poder disfrutar de ir a un mercadillo, a un cine o a un restaurante".