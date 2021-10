https://twitter.com/Deportivo_Maipu/status/1450845019326357509 #PrimeraNacional El Cruzado continúa con la semana de entrenamientos en la Fortaleza II.

En el día de hoy, Mauricio Magistreti (DT de la 1ra local), estuvo a cargo de la práctica. #DeportivoMaipú se prepara para recibir al elenco Tucumano el próximo domingo desde las 16.30hs.

Magistretti se lo ve motivado y en sus palabras lo demuestra. "Me agarra en un momento de mucha tranquilidad de mi vida. He estado muy loco con el tema del fútbol, me había alejado un tiempo. Me toma con mucha madurez y lo asumo con un gran responsabilidad. Lo voy a tratar de disfrutar. Como un apasionado del fútbol, quiero que le ganemos el domingo a San Martín de Tucumán".

Su debut ganador ante Algarrobal

Técnico que debuta...

Gran primer paso para Mauricio Magistreti en el Cruzado. #DeportivoMaipú se impuso 5-0 ante #Algarrobal y contó con la presencia del experimentado entrenador en el banco de suplentes.

"Esta es la segunda vez que voy a dirigir en esta categoría. Me había tocado asumir cuando Marcelo Fuentes se fue de San Martín. Hace muchos años paso esto y ahora tengo otra posibilidad", agregó.

Con respecto a estas dos prácticas que lleva al frente del plantel, admitió: "He notado muy buena predisposición de los jugadores, que tienen ganas de revertir esta situación. Estamos trabajando para poder hacer un buen partido ante San Martín de Tucumán. No tenemos muchos días para cambiar".

Por último, Mauricio Magistretti aclaró: "Voy a estar en el club por estos cuatro partidos y después volveré a cumplir mi función en el equipo de la Liga. Es algo que hablamos con los dirigentes, es la condición que establecí para hacerme cargo del equipo".

Fotos: Gentileza Prensa Deportivo Maipú.