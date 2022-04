Los campeones del Mundial 86 presentaron su propia línea de vinos en Mendoza

Oscar Ruggeri, Oscar Garré, Sergio Batista, Ricardo Giusti, Héctor Enrique, Jorge Burruchaga y Carlos Tapia, integrantes de la gesta en México, fueron los principales protagonistas del lanzamiento de los dos vinos, que llevan dos nombres icónicos: La Final (malbec) y Héroes (blend).

vino campeones mundial 86 (7).jpeg Foto: Diario UNO

La Final y Héroes, los destacados vinos de los campeones del Mundial 86, son de la bodega Mendoza Vineyards y cuentan con el valioso aporte de la enóloga Danis Vicino.

La Final y Héroes, los vinos de los campeones del Mundial 86

Las dos etiquetas La Final Malbec y Héroes Blend, creadas con uvas de Agrelo, fueron presentadas en sociedad por los campeones mundiales de México.

malbec-la-final.jpg

red-blend-heroes.jpg

En la presentación de los vinos en el Park Hyatt, la enóloga Denis Vicino, de la bodega Mendoza Vineyards, reveló sobre la creación de la línea de estos dos vinos: “La idea del blend fue por un gusto personal y tenía una guía de lo que ellos tomaban. Fue casi hecho de manera única. Fue algo muy fácil de hacer. A todos les gustó”.

Richard Bonvin, de la bodega Vineyards, quien estuvo acompañado en la presentación por Jorge Del Valle, gerente comercial de la bodega, expresó sobre las etiquetas: “Vamos a exportar para distintos países de América Latina, Estados Unidos y Europa”.

vino campeones mundial 86 (2).jpeg Foto: Diario UNO

Los campeones del 86, orgullosos de la creación

Oscar Ruggeri, integrante de la hazaña argentina en México 86, sostuvo: “Están todos incluidos en este vino, no solo jugadores sino también kinesiólogos, masajistas y cuerpo técnico. Aquellos que no están, sí está su familia”.

vino campeones mundial 86 (5).jpeg Foto: Diario UNO

Luego, el Cabezón agregó sobre el nacimiento de la idea de lanzar los vinos: “Una vez, Burru me invitó a un asado y me convido el vino de la Finca La Anita. Me dijo ‘y si hacemos un vino para los campeones del mundo’. Yo tomo vino tinto, pero tenemos dos especialistas: Giusti y Burru, grandes tomadores. Tenemos un grupo de los campeones del 86 en Whatsapp y ahí lo propuse. Les gustó a todos. Los nombres surgen de ideas que fuimos tirando en el grupo”.

Ricardo Giusti, por su parte, aportó: “Como todas las decisiones de grupo, las tomamos todos juntos. La decisión de elegir esta bodega y de venir fue algo democrático. Finca La Anita lo tomamos hace 20 años, cuando la etiqueta era amarilla. El vino nos gusta, nos encanta. Denis Vicino, la enóloga, hizo un trabajo brillante porque ambos vinos están realizados de una manera excelente. Esperemos que todos los argentinos y el mundo puedan disfrutarlo”.

vino campeones mundial 86 (1).jpeg Foto: Diario UNO

Oscar Garré también tomó la posta: “Tuvimos la suerte de conocer la gloria e integrar un grupo humano con excelentes personas. El fin de esto es tener un fondo para que el día de mañana, si alguien necesita una ayuda, poder tener este recurso guardado. Lo que menos nos interesa es pensar solamente en lo económico. Estamos felices que Mendoza Vineyards nos haya invitado”.

Otro campeón que explicó el valor de esta creación fue Jorge Burruchaga. “Bilardo nos inculcó un montón de valores y este es uno de esos. Es algo natural, la gloria no tiene precio y ya la tenemos. Pero en esto de seguir juntos y en nuestro contexto con la diferencia de ahora en cuanto a lo económico, el resultado será que lo que sirva desde lo económico se le dará al que lo necesite. No vamos a repartirlo entre nosotros nada más. Bilardo nos dejó muchos legados”, afirmó.

El Checho Batista, sin rodeos, indicó: “Yo no soy un gran tomador de vino, pero realmente es muy rico. Me gustó y es por Denis, a ella mis felicitaciones”.

vino campeones mundial 86 (13).jpeg Foto: Diario UNO

Carlos Tapia, por su parte, sostuvo que “ojalá que se pueda brindar con la copa del mundo y con nuestro vino. Estamos ansiosos que llegue la selección a lograr el campeonato. Esperamos una selección que llegue de la mejor manera y puedan tener la posibilidad que tuvimos nosotros. También nos fuimos muy castigados y luego pudimos traerle una alegría a todo el país”.

Por último, el querido Negro Enrique confesó: "Diego estará por siempre en el corazón de cada uno de nosotros. Bilardo y Diego nos enseñaron a respetar la camiseta y los colores de la selección. Vamos a brindar por ellos también. Cuando nos íbamos, decían que nos íbamos de vacaciones, a jugar 3 partidos. Nos tocaron la moral y respondimos saliendo campeones. Cuando abran esta botella de vino, están todos los partidos de ese mundial y sobre todo, el partido contra los ingleses”.