La mamá del Morro García: "Nos vamos con las ilusiones de mi hijo adentro de un cajón"

"Mi hijo se murió por un negocio. Hay gente que vive para hacer dinero con las habilidades de otras personas", dijo.

Luego añadió: "Me llamó el lunes para mi cumpleaños y me dijo que el sábado estaba en casa, pero a Mansur se le ocurrió pedir el otro 50% de su pase a Daniel Fonseca. Esto le imposibilitó irse y eso lo detonó".

Posteriormente expresó: "Mansur lo iba a hacer correr por el pasto durante seis meses y eso es lapidario para la emoción, la estima y el deporte. En los negocios de él lo que no marcha se tira y a mi hijo lo quiso tirar".

"Este señor (Mansur), que no se cansó de despreciarlo, manosearlo y humillarlo nunca me contestó. Está en Cariló pasando sus vacaciones y ni siquiera me dio sus condolencias", siguió con su relato.

"Mansur hizo la declaración que mi hijo era un líder negativo y debería haberlo limpiado; le quiero decir que era un chiquilín que ayudó a todo gurí que encontró y nunca le faltó el respeto a nadie", enfatizó.

"Santiago (su hijo) estaba gordo porque estaba depresivo y no tenía entusiasmo por lo que hacía. Le digo a Mansur que así la vida no es. Hay que tener más respeto por el sufrimiento del otro", disparó con todo su dolor a cuestas.

"Sé que la gente lo quería, siempre lo respetó y supo que dio todo por la camiseta. Santiago se enamoró de la ciudad, del club y de los hinchas", finalizó.