La experiencia de Zelmar García es una de la claves de FADEP

Zelmar García está muy entusiasmado en FADEP y aseguró: "Se ha armado un equipo de muy buen nivel, el grupo es bárbaro, disfruto el día a día en el club. La verdad que se está trabajando muy bien para el inicio del torneo. Ya queda menos para que arranque la competencia. Es importante saber que el 10 de enero jugamos ante San Martín. La ilusión de todos es ascender y estamos trabajando para lograr el objetivo".

Con respecto al torneo dio su punto de vista y aclaró: "Es una competencia corta. Hay que ser inteligentes, y no hay que cometer errores, no hay margen de error, si es que queremos tener aspiraciones de pelear por el ascenso. Nos venimos preparando muy bien y vamos a dar pelea".

Con respecto al club, consideró: "Hace tiempo que la venía siguiendo a esta institución y al gran trabajo profesional que venía haciendo Sebastián Torrico. Cuando llegué pude ratificar que es un club modelo, le brinda todo al jugador y le da todas las herramientas para poder trabajar. Te hacen sentir como un jugador profesional. Me pone contento ser parte de este proyecto y tratar de ayudar para el crecimiento del club. En un futuro será un club que dará mucho que hablar".

El jugador habló de su crecimiento como jugador y admitió: "Después de mi paso por Godoy Cruz hace bastante años, tuve un recorrido importante en varios clubes del ascenso. Ahora soy un jugador más maduro, soy un futbolista más pensativo y tengo mucha confianza en lo que puedo seguir dando en una cancha. Vengo para competir y lograr objetivos".

Zelmar García es un futuro entrenador

El defensor Zelmar García está haciendo el curso de entrenador. Sobre esta profesión, contó: "Estoy en el primer año, me faltan algunas materias para terminar. La verdad que me gusta mucho enseñarle a los chicos lo que he vivido en el fútbol. Después veremos que hacemos cuando nos retiremos si nos pica el bichito de ser entrenador".