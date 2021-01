Con respecto a esta nueva etapa que inició manifestó que "es un desafío lindo jugar en la Lepra, un club que tiene mucha historia y representa una gran responsabilidad".

"He jugado en muchos clubes y estoy muy preparado para afrontar esta posibilidad que se me presenta", aseguró el atacante proveniente de Central Córdoba de Rosario (Primera C).

Juan-Carlos-Lescano-Lepra.jpg

Sobre su llegada a Independiente Rivadavia contó que "se dio por intermedio de Marcelo Straccia que me conoce cuando me dirigió en Deportivo Merlo".

"Me comentó si me interesaba venir y me gustó la idea y vamos a tratar de demostrar lo que he aprendido en otros clubes, vengo a colaborar desde el lugar que me toque ocupar", remarcó.

Por +ultimo Lescano habló se sus virtudes en el juego: "Soy delantero, mi posición habitual es puntero derecho. También he jugado por izquierda, de media punta. En el ataque me siento cómodo en diferentes posiciones".

Su recorrido en el fútbol

Juan Carlos Lezcano hizo las divisiones inferiores en Rosario Central, su debut profesional fue en Central Córdoba de Rosario. En el 2012 lo compró River Plate, pero no no tuvo la oportunidad de jugar. Jugó además en Arsenal, Sportivo Belgrano de San Francisco, entre otros equipos de Argentina. En el exterior, por nombrar algunos casos, vistió las camiseta del Everton de Chile y en Perú las de León y Deportivo Municipal.