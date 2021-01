¡Güemes ascendió a la Primera Nacional!

Torneo Federal A - GÜEMES (SdE) 1 (4) VILLA MITRE (BB) 1 (2) Goles y penales Final ascenso 1ra Nac.

La igualdad agónica llevó la definición a los tiros penales y, en esa instancia, el "Gaucho" fue más eficiente y se quedó con la serie por 4 a 2, gracias a que convirtió todos los tiros que ejecutó; mientras que Gastón Herrera, de Villa Mitre, lanzó el suyo por encima del travesaño, y el arquero de Güemes, Juan Ignacio Mendonca, contuvo el remate de Maxiliano López.

El comienzo fue a todo ritmo y con Villa Mitre con el control del juego y estuvo a punto de abrir el marcador, cuando tras una habilitación excelente de Alfredo Ramírez, Gabriel Jara se escapaba solo camino al arco de Mendonca, pero fue derribado a la entrada del área por Jonatan Lastra, quien en la acción se ganó la tarjeta roja, a los 11 minutos.

POLÉMICA EN LA DEFINICIÓN



El tiro libre lo ejecutó Alfredo Ramírez, pero envió el balón por encima del travesaño.

El equipo bahiense continuó con el dominio, pero a los 25 se fue expulsado en su equipo Héctor González, por doble amarilla, y el partido se emparejó hasta el final de la etapa inicial.

La parte final siguió con dominio alternado y con escasas llegadas a los arcos, hasta que a los 22 minutos, Nicolás Juárez recuperó una pelota en el medio campo, avanzó y tiró la pared con David Romero, quien recibió el centro del volante desde la derecha y en el área grande estableció el 1 a 0.

Tras el tanto de Güemes, el "Villero" se fue con todo al ataque y cuando parecía que se quedaba sin nada, en el minuto 47, luego de un córner, una salvada en la línea de los santiagueños y un rebote en el palo, Nicolás Ihtz, de palomita, estableció el agónico empate.

De todos modos, el impulso anímico no le alcanzó a Villa Mitre, que no fue eficiente desde los doce pasos y Güemes, fundado el 12 de octubre de 1932, se quedó con el primer ascenso a la B Nacional, categoría en la que debutará en la próxima temporada.

Villa Mitre se fue masticando bronca, pero tiene una segunda chance de lograr la promoción a la Primera Nacional, ya que participará del reducido que determinará otro ascenso y en los cuartos de final se medirá el fin de semana entrante ante Sportivo Belgrano de San Francisco.

Los cruces de los cuartos de final por el Reducido por el segundo ascenso, a partido único y sin ventaja deportiva, serán Villa Mitre vs. Sportivo Belgrano de San Francisco; Deportivo Maipú vs. Sportivo Las Parejas de Santa Fe; Chaco For Ever vs. Deportivo Madryn de Chubut y Douglas Haig de Pergamino vs. Sarmiento de Resistencia.

