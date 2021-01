Godoy Cruz se despidió con una derrota ante Vélez

godoycruz2.jpg

El mendocino Juan Martín Lucero, con pasado en el Expreso, abrió la cuenta para Vélez, que de cabeza anotó a los 12’ de la primera etapa.

Rápidamente llegó la respuesta del Expreso. A los 16’ Martín Ojeda capitalizó un cambio de frente y con un zapatazo cruzado igualó el tanteador para Godoy Cruz.

Y cuando se moría la primera etapa, en tiempo de descuento y con un poco de fortuna, Hernán De La Fuente adelantó nuevamente al Fortín en su cancha.

tomba6.jpg

Recién a los 17’ del complemento llegó la igualdad para el Bodeguero. De penal, Leonel González anotó un tanto tranquilizador para el Tomba.

Pero Vélez no dio respiro ni lugar para el festejo tombino, ya que un minuto después, de cabeza tras un centro, volvió a quedar arriba en el tanteador con un certero cabezazo de Agustín Mulet.

Godoy Cruz se trajo una derrota de Liniers, aunque por la entrega y juego mereció más.

El próximo 18 de enero está previsto el comienzo de la pretemporada para el plantel de Godoy Cruz, con el Gallego Méndez al frente del cuerpo técnico.

Los goles del partido

Copa Diego Maradona | Fases | Fecha 5 | resumen de Vélez - Godoy Cruz

La síntesis



Vélez 3: Lucas Hoyos; Emiliano Amor, Hernán de la Fuente, Agustín Mulet y Gonzalo Monzón; Luca Orellano, Juan Martín Lucero, Thiago Almada y Miguel Brizuela; Federico Mancuello y Tomás Cavanagh. DT: Mauricio Pellegrino.

Godoy Cruz 2: Juan Cruz Bolado; Gianluca Ferrari, Gonzalo Goñi, Leonel González e Ian Escobar; Martín Ojeda, Jalil Elías, Juan Andrada y Luciano Pizarro; Tomás Badaloni y Victorio Ramis. DT: Daniel Oldrá.

Estadio: Vélez.

Árbitro: Facundo Tello.

Goles en el primer tiempo: 13m Lucero (VS), 16m Ojeda (GC), 45+3m De la Fuente (VS).

Goles en el segundo tiempo: 17m Leonel González (GC), penal, 19m Mulet (VS).

Cambios en el primer tiempo: 19m Ramírez por Bolado (GC), 36m Agustín Alvarez por Goñi (GC).

Cambios en el segundo tiempo: 14m Cantero por Pizarro (GC), 15m Henriquez por Andrada (GC) y Tesuri por Ramis (GC), 17m Tarragona por Lucero (VS) y Centurión por Almada (VS), 23m Bouzat por Orellano (VS) y Galdames por Mancuello (VS), 45m Gianetti por Amor (VS).

Incidencias en el segundo tiempo: expulsados 20m Cantero (GC), 21m Tarragona (VS).

Foto: gentileza ARGRA