Facundo Campazzo y una frase de su representante que podría cambiarlo todo

Esta situación mantiene muy inquietos al mismo jugador, su representante y a todos los seguidores de Facu, que no hacen otra cosa que reprochar la decisión del DT de Denver Nuggets.

El mismo Facundo Campazzo señaló hace unos días que “extraña jugar”, en clara alusión a las pocas chances que le está dando el orientador de su equipo.

Facundo Campazzo y el panorama según su representante

El representante de Facundo Campazzo, Claudio Villanueva, se mostró cauto a la hora de analizar el presente del base cordobés, que no es tenido en cuenta.

En una entrevista brindada a Uno contra Uno Radio, el agente de Facu se refirió a la situación de Campazzo: “Está entre tranquilo y un poco resignado. Está trabajando mucho, hace muchos entrenamientos individuales”.

Además, su representante agregó: “Que no juegue son esos misterios que siempre tiene el mundo del deporte. Soy optimista, me han hablado de algún interés de parte de otras franquicias, incluso las hubo en épocas de trade, pero no le convenían a los Nuggets. Lo importante es que él está bien, lo vi muy bien en estos días”.