Facundo Campazzo recibió el apoyo que tanto necesitaba

Las pocas oportunidades que está teniendo Facundo Campazzo en Denver Nuggets, por decisión del director técnico Michael Malone, fue epicentro de la columna del jugador argentino en el diario La Nación.

facundo campazzo.jpg Facundo Campazzo no está teniendo la chance de jugar que tanto se merece en Denver.

Campazzo no anduvo con vueltas y efectuó duras frases, por su escaso juego en Denver Nuggets, equipo que en la noche del jueves se clasificó a los playoffs, al derrotar 122 a 109 a Memphis Grizzlies.

En su segunda temporada en la NBA, Facundo Campazzo no es de las preferencias del DT Michael Malone. El haberlo colocado sólo cuatro veces de titular en las últimas 63 presentaciones, habla por sí solo.

“Me atrevo a decir que es un momento especial y un tanto extraño. No digo que sea inusual, pero sí que no es lo más cómodo para mí. Esto de no jugar tanto me pasó en el primer año en los clubes en los que estuve, por ejemplo, en Peñarol y en Real Madrid, entonces, podría decir que este segundo año en Denver es mi primer año en la NBA. De todas formas, lo tomo como un aprendizaje, aunque no puedo negar que quiero jugar, que quiero demostrar que puedo competir. Estoy esperando mí oportunidad, pero al mismo tiempo de esta situación me quedo con que puedo aprender a entrenarme por mi cuenta para estar listo si es que tengo alguna chance. Intento hacer las cosas que están al alcance de mis manos y no desesperarse por aquello que no puedo controlar”, aseguró Campazzo.

Y en otra parte de la columna que llenó de bronca al ex jugador de la Selección Argentina, Andrés Chapu Nocioni, Campazzo relata: “El entrenador me ayuda mucho, me habla, me mantiene alerta y me dice que esté preparado para cuando me toque jugar. Sabe también que no es cómoda mi situación, pero tampoco es sencillo mantener a todo un equipo contento”.

“Al fin y al cabo, lo que me pasa es que extraño jugar, que es lo que más me gusta”, agregó Campazzo.

El Chapu Nocioni, lleno de bronca, increpó al DT Michael Malone con sus dichos en las redes sociales, brindándole el apoyo a su amigo y ex compañero de la Selección argentina, Facundo Campazzo.

chapu nocioni1.jpg El Chapu Nocioni fue filoso y relacionó lo que le pasa a Campazzo con lo que a él le tocó vivir.

“Esto es una situación de M… El DT tiene que medir muy bien las palabras o promesas. Si no pasa lo de Doug Collins conmigo: me amaba, yo era el mejor para él, pero jugaba cero minutos. Lo odié. La palabra y la sinceridad son determinantes en cualquier ámbito de la vida”, apuntó Nocioni.