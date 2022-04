Facundo Campazzo la pasa mal en Denver y no oculta su presente desgarrador

En su columna del Diario La Nación, Campazzo se refirió a su pobre participación en Denver, que en la noche del jueves sacó boleto directo a los playoffs de la NBA.

Con poco de más de dos minutos en cancha de Facundo Campazzo, Denver Nuggets derrotó 122 a 109 a Memphis Grizzlies, para avanzar a la instancia se eliminación de la liga de básquetbol más importante del mundo.

facundo campazzo.jpg Facundo Campazzo sufre no ser tenido en cuenta por el DT de Denver Michael Malone.

Sin muchos rodeos, Campazzo le apuntó al DT Michael Malone, al no permitirle mostrar su juego. Campazzo fue titular en cuatro de los últimos 63 partidos en Denver y antes de ingresar en la victoria ante los Grizzlies, llevaba ocho partidos sin entrar a la cancha.

“Me atrevo a decir que es un momento especial y un tanto extraño. No digo que sea inusual, pero sí que no es lo más cómodo para mí. Esto de no jugar tanto me pasó en el primer año en los clubes en los que estuve, por ejemplo, en Peñarol y en Real Madrid, entonces, podría decir que este segundo año en Denver es mi primer año en la NBA. De todas formas, lo tomo como un aprendizaje, aunque no puedo negar que quiero jugar, que quiero demostrar que puedo competir. Estoy esperando mí oportunidad, pero al mismo tiempo de esta situación me quedo con que puedo aprender a entrenarme por mi cuenta para estar listo si es que tengo alguna chance. Intento hacer las cosas que están al alcance de mis manos y no desesperarse por aquello que no puedo controlar”, indicó Campazzo.

Luego agregó: “El entrenador me ayuda mucho, me habla, me mantiene alerta y me dice que esté preparado para cuando me toque jugar. Sabe también que no es cómoda mi situación, pero tampoco es sencillo mantener a todo un equipo contento”.

facundo campazzo1.jpg Facundo Campazzo, que atraviesa su segunda temporada en la NBA, declaró que aguarda "su oportunidad" para jugar, pero el DT Michael Malone no lo tiene en cuenta.

Para finalizar, Campazzo, que desea sumar más minutos en Denver en la instancia de los play offs, reveló: “Ahora que se acercan los playoffs me dan más ganas de jugar, de competir, porque son los momentos más lindos que puede tener un jugador de básquetbol. Crece el ambiente, sentís el scounting del rival (el estudio), se planifican los juegos de otra manera… Tenés una energía diferente. Al fin y al cabo, lo que me pasa es que extraño jugar, que es lo que más me gusta. Y me preparo de la misma manera que si estuviera dentro de la rotación, porque acá uno nunca sabe cuándo está por aparecer esa oportunidad”.