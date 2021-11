Escalofriante testimonio de Mauricio Romero tras ser baleado

Luego relató lo que sintió cuando le dieron el balazo. "Sentí un impacto en la zona de la axila y lo primero que hice fue tocarme, me di cuenta de que no había pasado a mayores y nos metimos en el vestuario para resguardarnos".

Posteriormente dijo: "Cuando vimos la corrida de la gente en la tribuna local nos dimos cuenta que era de gravedad. Se escucharon muchas detonaciones en el partido, lo peor era que escuchábamos el zumbido de las balas. En el banco de suplentes había dos impactos".

"El problema es de la sociedad, es mucho más profundo. Da mucha lástima lo que se vive en el país, los hechos de inseguridad. Ojalá que esto sirva para que se tomen soluciones rápidas y concretas", opinó con tristeza.

"Tengo ardor en la zona, la bala me pasó por el medio de la axila, tuve mucha suerte. Lo importante es que llegué a mi casa tranquilo y que dentro del plantel no tuvimos heridos", admitió.

"Cuando decidí retirarme pensé en no seguir vinculado al fútbol, dedicarme a a otra cosa. No quería estar en contacto con la parte fea, la mugre, esa parte me tenía cansado", señaló al referirse al momento en que se hizo entrenador.

"Trabajo y le dedico mucho tiempo al fútbol y te encontrás con estas imágenes que te desgastan. Estoy en un momento de análisis, esto es un paréntesis y me tomaré el tiempo para pensar qué quiero hacer", cerró.