Al parecer los días del Papu Gomez en el Atalanta están contados ya que las diferencias con el entrenador son más que evidentes al punto de que al haber sido marginado por primera vez del equipo, volcó su enojo en sus redes sociales.

Si bien no trascendieron demasiados detalles -aunque los rumores abundaron-, al argentino no le gustó que el DT lo use ante Midtjylland como extremo en el duelo por Champions League y se lo hizo saber entretiempo. Aparentemente, esa discusión se habría transformado en una confrontación.

Incluso el exdelantero Antonio Cassano se atrevió a dar más detalles de la situación: "Dicen que se pegaron. Gómez debería darle las gracias a Gasperini, pedir perdón e irse".

Vale resaltar que Gasperini no lo citó para el choque de este domingo ante Roma, por la fecha 13 de la Liga italiana de fútbol. Encuentro que se disputará desde las 14 (hora argentina).