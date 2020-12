Imperdibles revelaciones de Maradona en Barcelona

Sobre cómo era el entorno de Maradona en ese momento -jugó en Barcelona entre 1982 y 1984-, comentó que "había demasiado parabienes y palmaditas alrededor que no lo ayudaban; eso no le hacía bien. Nadie le decía: “No, Diego, eso no se hace”, y no fue bueno para su vida fuera de las canchas".

Y de la vida del Diez en España, futbolísticamente y extrafutbolísticamente hablando, dijo: "Maradona se entrenaba bien, sin dudas, pero llevaba una vida más o menos desordenada porque vivía a su manera. Ha tenido vida fuera de lo que es el fútbol. Cuando se fue a vivir a su quinta (Pedralbes) un día fueron varios compañeros a visitarlo y cuando llegaron se encontraron con más de 20 personas desconocidas".

Respecto a los motivos por los que Maradona no triunfó en el Barcelona dio su punto de vista: "Porque no tuvo la madurez suficiente en su momento como para llegar a Europa. Barcelona fue su primer salto al exterior. Diego no tenía la edad suficiente para integrarse a lo que era el equipo culé. La década de los 80 la marcó Maradona, pero no con el Barça por las lesiones que sufrió y la hepatitis que contrajo. También, por las circunstancias peculiares de la institución, no sólo por él".

"Parte de la culpa es del ex presidente José Luis Núñez, que no supo proteger a una figura como Diego, que llegaba a España. Además, el estamento futbolístico español no protegió al genio del fútbol como lo merecía. Siempre se debe proteger a las figuras como él", opinó.

Y añadió: "Hoy, Messi está mucho más protegido para poder brindar espectáculos. En esa época, no fue así con Diego por la dureza con la que se jugaba y los rivales que le pegaban bastante para no dejarlo jugar. Por ese motivo, padeció una dura lesión (fractura del maléolo peroneal del tobillo izquierdo) que lo dejó cuatro meses fuera de las canchas (por la patada de Andoni Goikoetxea). En la década del 80´ le pegaban mucho más a Maradona de lo que hoy lo hacen con Messi".

En su paso por Barcelona, es imposible no recordar la final que los balugranas disputaron ante el Athletic de Bilbao por la Copa del Rey 1984 que finalizó con intercambio de piñas y patadas entre los futbolistas. "Fue muy duro todo lo que sufrió Diego, pero hubo una final que fue muchísima más dura que esa. Fue en 1983, en la ciudad de Zaragoza, entre el Real Madrid y Barcelona. Ahí se percibe lo fuerte que le iban a Maradona con maldad y cómo lo terminaron lesionando", recordó.

"Los rivales iban a propósito porque no lo podían parar. Llegaban hasta donde se podía para evitar su juego. Luego, llegó la final de Copa contra el Athletic que fue un desastre. Fue lo más feo. La agresividad que se exhibía contra él era terrible" lamentó.

Por último, Muñoz no esquivó la pregunta y también dio su parecer sobre la "comparación" que muchos hacen entre el Diego y Lionel Messi: "No hay muchas similitudes entre ambos. Son dos genios, pero distintos. Messi solo tiene una vida, que es la del fútbol. Maradona tuvo una doble vida".

"Lionel tiene continuidad en un mismo club y solo se dedica a su profesión. Ya tiene una vida mucho más dilatada, más larga en cuanto a años para seguir jugando. Suma récord de todo tipo: goles, asistencias y partidos jugados. Eso es difícil hasta para un genio, y Messi, en ese aspecto, lo ha conseguido. Maradona fue técnicamente superior a Messi pero Lionel futbolísticamente lo supera, a pesar de que el rosarino no ha llegado a la cúspide del Mundial y es una asignatura pendiente" remarcó e inmediatamente agregó: "Pero si haces una radiografía de lo que es Messi, es continuidad, goles, permanencia en un club y tiene otros récords que Diego no tiene. Pero en cuanto a genialidad futbolística, Maradona es el número 1".

Vale recordar que Muñoz y Maradona juntos ganaron en Barcelona una Copa del Rey (1982/3), una Copa de la Liga (1982/3) y una Supercopa de España (1983/4).