Diego Pozo dijo que Gimnasia analizará si jugará el cuadrangular en Uruguay

Diego-Pozo-Gimnasia.jpg

"Nos hicieron esta invitación para viajar a Uruguay y vamos a analizar si sirve o no. Es importante para el club, pero nosotros tenemos que ser cautelosos a la hora de decidir", dijo Pozo en el programa Ovación 90, que se emite por Radio Nihuil.

"En mi carrera he jugado clásicos muy importantes: Talleres vs. Belgrano, Colón vs. Unión y Huracán vs. San Lorenzo. Ahora puede que tengamos algunos contra Independiente acá en Mendoza", señaló el ex arquero.

Las posibles partidas

Además habló de las posibles partidas de algunos jugadores. "Meritello es sondeado por clubes importantes, Mondino tiene ofertas concretas al igual que Andrada y Santi López", aclaró.

No se quiere ir

"Hay gente que preguntó por mí, pero quiero seguir acá en el club y continuar con este proyecto. Veo que las cosas van creciendo y los resultados empiezan a verse. Estoy comprometido acá", señaló sobre su futuro.

Patricio-Cucchi-Tomba.jpg

¿Vuelve el Pato Cucchi?

Por último, el DT mensana habló de la posible vuelta del delantero Patricio Cucchi, quien viene de jugar en Nacional de Colombia. "Con Pato siempre hablamos y nos cuenta que tiene ganas de volver al club. Todos sabemos que esto es por dinero y a veces no se puede desde lo económico", cerró.