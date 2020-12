Danilo Ortiz se despidió del Tomba con emotivas palabras

En su carta agradeció a los hinchas del Tomba y se refirió al maltrato dirigencial. El presidente José Mansur nunca quiso al paraguayo, que se nacionalizó argentino.

Ortiz horizontal.jpg

Danilo es uno de los jugadores más queridos y se va dolido del Expreso. Este lunes fue al predio de Coqumibito y se despidió de sus compañeros, luego de rescindir el contrato que vencía en junio del 2021-

"Llegó el momento de terminar una de las etapas más felices de mi vida. De ahora en más me convierto en un hincha más, siempre espero lo mejor para el club Deportivo Godoy Cruz Antonio Tomba. Mando un gran cariño para todos y les digo muchas gracias", fueron las palabras del zaguero central.

Y en un largo comunicado contó: "Llegué en julio del 2015 y desde allí hasta hoy sólo tengo palabras de agradecimiento para los hinchas de este club, sin dudas los más grandes del Oeste Argentino".

"En mi memoria y en mi corazón quedarán siempre momentos inolvidables como el Banderazo antes de ir a San Juan y el acompañamiento masivo en Brasil por la Copa Libertadores de América. En las buenas y sobre todo en las malas, el hincha de Godoy Cruz demostró su cariño y respeto, por eso, con el corazón en la mano, solo puedo agradecer por todo este tiempo", añadió.

"Sin embargo, creo que ha llegado el momento de abrir una nueva etapa en mi vida, lamentablemente en estos últimos años no he podido tener la continuidad esperada. Y como todos saben, lo que más quiero es practicar este hermoso deporte", dijo.

"Trabajo día a día para ser mejor profesional y creo que como todos merezco un trato acorde. Lo siento así y pido a todos los tombinos que por favor me comprendan", admitió.

"He tenido en la cancha y en el vestuario compañeros fabulosos, he sentido el calor de una hinchada increíble y juntos logramos hacer historia peleando el campeonato argentino con los poderosos y clasificando a Godoy Cruz por primera vez en su historia a octavos de final de la Copa Libertadores", expresó.

"Godoy Cruz se metió en mi corazón y en de mi familia, y por eso más que nunca quiero decir gracias, gracias a mis compañeros, médicos, kinesiólogos y trabajadores del club que hacen que todo funcione y que están pendientes de cada detalle sin cansancio ni excusas", afirmó.

"No es la forma que yo hubiera elegido, pero sé que llegó el momento de tomar un nuevo camino. Me voy, pero tu camiseta, tu escudo y tu gente inolvidable me acompañarán como algo mío, en cualquier lugar donde me encuentre. Gracias a todos y como dije el 8 de julio de 2015. ¡Vamos Tomba! Mi corazón llevará siempre una marca tuya", finalizó.