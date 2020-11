Carlos Suraci: "Las denuncias me hicieron mucho mal"

"Me quería ir bien, pero no me voy bien lamentablemente por todos estos hechos. He estado en boca de toda la gente, por sospechas, por denuncias que me han hecho mucho mal, también a mis compañeros de la comisión directiva y a mi familia", expresó en el programa Ovación 90.

Luego añadió: "Son daños irreparables, no guardo rencor, pero realmente pasé ocho meses de un sufrimiento día a día que no merecía. Tengo la conciencia limpia, no agacho la cabeza y miro a los ojos porque no tengo nada que ocultar. Esta es una prueba más que las cosas se hicieron con buena voluntad y que salieron mal, pero queda la tranquilidad que el dinero vuelve a la Liga".

"Mis intenciones no son las de continuar. En el 2018 dije que en el 2020 llamaba a elecciones porque eran suficientes ocho años en el cargo, que por la pandemia se fue a un año más", dijo.+

Posteriormente fue consultado acerca de si está peleado con algún dirigentes. "El que no habla conmigo es porque ha roto el diálogo. He hablado con Carlos Quiroga hace una semana, hablamos con respecto a esta propuesta de esta empresa Solar SA y dijo que a él no le parecía mal".

Y continuó diciendo: "Hubo muchas propuestas anteriormente que fueron desechadas, que no contemplaban ni el 50% del dinero que se les había entregado. Pero ahora llegamos a la suma que era reclamable judicialmente, creíamos que lo debíamos llevar a la reunión de presidentes".

"Él me dijo que él con su gente no estaban de acuerdo y que querían otro dinero. En la reunión fue ratificado el acuerdo", expresó.

"Había guardado el silencio por respeto a toda esta situación para dejar en manos de la Justicia las investigaciones y lo que correspondía con respecto a los hechos sucedidos", afirmó.

"En ningún momento hice ninguna denuncia, solamente las recibí; pero ya está, hemos dado un paso adelante, hemos llegado a la meta con este respaldo de los presidentes de los clubes, nos estamos acercando al arreglo con la constructora para el reintegro del dinero con los intereses. Por lo menos es bueno que la Liga sea resarcida y el dinero vuelva a estar en casa", resumió.

"Sinceramente estoy orgulloso porque eso demuestra el voto de confianza por estos ocho años que he presidido a la Liga. Ya estaba llegando al final de mi ciclo y si no hubiera sido por la pandemia en abril ya estaba el nuevo presidente e inclusive llamé a elecciones", amplió.

"Tenemos que agradecerle mucho al abogado de la Liga, que hace casi un año ha estado peleando con idas y vueltas con los abogados de la constructora para llegar a un acuerdo, que es el que le volcamos anoche a los presidentes. Era lo máximo que podíamos reclamarle, que el dinero que salió de la Liga sea reintegrado en su totalidad más los intereses que corresponden como si el dinero hubiera estado en un plazo fijo en la empresa financiera que nuestra entidad tiene cuenta corriente", aclaró.

Y cerró: "Apenas nos autorice Personería Jurídica haremos la Asamblea extraordinaria para ratificar este convenio con la constructora y la elección de autoridades".