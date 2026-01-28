Fundación Grupo América y JMG S.A.: pequeñas acciones que generan un impacto real

Asimismo, parte de la donación fue destinada a una familia del distrito El Challao, en el departamento de Las Heras, que atravesó una situación que afectó las condiciones de habitabilidad de su hogar, permitiendo dar respuesta a una necesidad concreta.

Acción conjunta JMG SA JMG SA es una empresa con 20 años de trayectoria, cuyo pequeño gesto solidario sumo a mejorar la calidad de vida de dos familias mendocinas. Foto: Gentileza JMG SA

El valor de las alianzas solidarias

Los colchones fueron donados por JMG S.A., una empresa mendocina de origen familiar con más de veinte años de trayectoria, dedicada a la comercialización de equipamiento e insumos para la salud, incluyendo equipamiento médico de alta complejidad. La acción reafirma el valor del trabajo articulado entre organizaciones sociales, el sector privado y la comunidad.

“Creemos que el acceso a equipamiento adecuado puede marcar una diferencia real en la vida de las personas. Por eso, cuando tomamos conocimiento de estas situaciones, sentimos la responsabilidad de estar presentes y acompañar”, destacó Martín Valle, miembro de JMG S.A.

De esta manera, Fundación Grupo América continúa promoviendo alianzas que convierten el compromiso social en acciones concretas, con la mirada puesta en seguir ampliando este tipo de iniciativas. Experiencias como esta buscan inspirar a más empresas locales a sumarse y a seguir el ejemplo de JMG S.A., comprendiendo que incluso las pequeñas acciones pueden generar un impacto real y positivo en la comunidad.