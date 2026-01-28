Fundación Grupo América, junto a la empresa mendocina JMG S.A., llevó adelante una nueva iniciativa solidaria destinada a acompañar a familias que atravesaban situaciones de vulnerabilidad en distintos puntos de la provincia.
Fundación Grupo América y JMG S.A.: pequeñas acciones que generan un impacto real
La donación de diez colchones permitió mejorar la calidad de vida de dos familias en situación de vulnerabilidad
Un gesto simple que transforma lo cotidiano
En este marco, JMG S.A. realizó la donación de diez colchones, un aporte que permitió brindar respuestas concretas orientadas a mejorar las condiciones de habitabilidad y bienestar de dos familias de Mendoza. Para una organización con trayectoria puede tratarse de una acción sencilla; para quienes no cuentan con lo básico, un colchón representa descanso, abrigo y dignidad.
Acompañar nuevos comienzos
En el departamento de Junín, el Municipio donó una vivienda a Fundación Grupo América, que fue destinada a una familia integrada por dos adultos y cuatro hijos, dos de ellos con discapacidad. Para acompañar este nuevo comienzo, además de mobiliario y electrodomésticos, se entregaron colchones que resultan fundamentales para la vida cotidiana del grupo familiar.
Asimismo, parte de la donación fue destinada a una familia del distrito El Challao, en el departamento de Las Heras, que atravesó una situación que afectó las condiciones de habitabilidad de su hogar, permitiendo dar respuesta a una necesidad concreta.
El valor de las alianzas solidarias
Los colchones fueron donados por JMG S.A., una empresa mendocina de origen familiar con más de veinte años de trayectoria, dedicada a la comercialización de equipamiento e insumos para la salud, incluyendo equipamiento médico de alta complejidad. La acción reafirma el valor del trabajo articulado entre organizaciones sociales, el sector privado y la comunidad.
“Creemos que el acceso a equipamiento adecuado puede marcar una diferencia real en la vida de las personas. Por eso, cuando tomamos conocimiento de estas situaciones, sentimos la responsabilidad de estar presentes y acompañar”, destacó Martín Valle, miembro de JMG S.A.
De esta manera, Fundación Grupo América continúa promoviendo alianzas que convierten el compromiso social en acciones concretas, con la mirada puesta en seguir ampliando este tipo de iniciativas. Experiencias como esta buscan inspirar a más empresas locales a sumarse y a seguir el ejemplo de JMG S.A., comprendiendo que incluso las pequeñas acciones pueden generar un impacto real y positivo en la comunidad.