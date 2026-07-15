Más de $25 millones de Vendimia Solidaria para fortalecer la atención neurológica del Hospital Universitario

El director general del Hospital Universitario, Conrado Risso Patrón, destacó el impacto de esta acción y el valor que representa para la comunidad: “El apoyo de Fundación Grupo América es mucho más que un aporte económico al Hospital Universitario; es una contribución a toda la comunidad”.

El equipo del Hospital Universitario recibió con agradecimiento esta nueva incorporación tecnológica, fruto del compromiso solidario impulsado por el Programa Vendimia Solidaria de Fundación Grupo América. Foto: Axel LLoret/Diario UNO

En este sentido, explicó que la incorporación del servicio permitirá resolver una necesidad existente dentro de la institución: “Actualmente son pocos los lugares donde se realizan este tipo de estudios. Hasta ahora debíamos derivar a los pacientes y luego recibir los resultados para continuar con su atención. A partir de esta incorporación, serán nuestros propios neurólogos quienes realizarán los estudios, lo que nos permitirá hacer un seguimiento integral y mejorar la trazabilidad de cada paciente”.

El nuevo Sistema Integrado de Neurodiagnóstico incluye un sistema computado modelo BIO-PC con software Versión 14 bajo Windows, marca AKONIC, de industria argentina, junto con una computadora destinada a su funcionamiento.

El equipamiento permitirá realizar dentro del Hospital Universitario estudios especializados como electroencefalografía con mapeo cerebral, electromiografía y potenciales evocados, herramientas fundamentales para el abordaje de patologías neurológicas como epilepsia, polineuropatías y lesiones de columna como las radiculopatías.

El neurólogo José Vera explicó el alcance médico de esta incorporación: “Este sistema nos va a permitir realizar tres tipos de estudios diferentes: electroencefalogramas, electromiogramas y potenciales evocados. Son herramientas fundamentales para responder a una demanda importante que tenemos dentro del área de Neurología, especialmente en patologías como la epilepsia, las polineuropatías o las lesiones a nivel de columna, como las radiculopatías”.

El sistema computado modelo BIO-PC, marca AKONIC, de industria argentina, con software Versión 14 bajo Windows, forma parte del nuevo equipamiento incorporado por el Hospital Universitario para fortalecer sus capacidades de neurodiagnóstico. Foto: Axel LLoret/Diario UNO

Además, destacó que esta nueva herramienta permitirá “una mejor orientación para el diagnóstico y el tratamiento de muchos pacientes, brindando estudios más precisos y fortaleciendo la atención especializada”.

Desde Fundación Grupo América resaltaron que la iniciativa se enmarca dentro de uno de sus principales ejes de acción: la salud. “Estamos muy contentos porque uno de los principales ejes de acción de Fundación Grupo América es la salud. Cada vez que podemos acompañar proyectos como este, que tienen un alto impacto y un gran alcance, es un verdadero placer poder hacerlo”, expresó Gabriela Alé, directora ejecutiva de la institución.

Además, destacó el trabajo articulado con el Hospital Universitario para concretar el proyecto: “Se trabajócon la institución porque se trataba de un área que estaba incompleta y no permitía la trazabilidad de los pacientes; es decir, que una persona pudiera llegar al hospital, resolver aquí su diagnóstico y continuar también con su tratamiento”.

Se estima que el nuevo servicio beneficiará a más de 2.000 pacientes por año y también constituirá una herramienta de formación para estudiantes de Medicina y residentes, fortaleciendo el desarrollo de capacidades médicas en Mendoza.