El Hospital Universitario de la Universidad Nacional de Cuyo avanza hacia una atención neurológica más integrada con la incorporación de un Sistema Integrado de Neurodiagnóstico que permitirá mejorar la trazabilidad de los pacientes y concentrar dentro de la institución el proceso de diagnóstico y seguimiento médico.
Más de $25 millones de Vendimia Solidaria para fortalecer la atención neurológica del Hospital Universitario
A través del Programa Vendimia Solidaria, Fundación Grupo América sumó tecnología de neurodiagnóstico al Hospital Universitario para fortalecer la atención
Gracias al aporte del Programa Vendimia Solidaria, Fundación Grupo América adquirió y donó al Hospital Universitario tecnología de neurodiagnóstico, mediante una inversión superior a los $25 millones. Esta nueva herramienta permitirá realizar estudios especializados que hasta el momento requerían derivaciones externas, reduciendo tiempos de espera y facilitando la continuidad del cuidado de los pacientes de Mendoza y la región.
El proyecto contempló la adquisición de un sistema computado modelo BIO-PC, con software Versión 14 bajo Windows, marca AKONIC, de industria argentina, junto con una computadora destinada a su funcionamiento. Este equipamiento permitirá al Hospital Universitario fortalecer sus capacidades de diagnóstico y brindar nuevas herramientas para la atención de pacientes neurológicos.
El director general del Hospital Universitario, Conrado Risso Patrón, destacó el impacto de esta acción y el valor que representa para la comunidad: “El apoyo de Fundación Grupo América es mucho más que un aporte económico al Hospital Universitario; es una contribución a toda la comunidad”.
En este sentido, explicó que la incorporación del servicio permitirá resolver una necesidad existente dentro de la institución: “Actualmente son pocos los lugares donde se realizan este tipo de estudios. Hasta ahora debíamos derivar a los pacientes y luego recibir los resultados para continuar con su atención. A partir de esta incorporación, serán nuestros propios neurólogos quienes realizarán los estudios, lo que nos permitirá hacer un seguimiento integral y mejorar la trazabilidad de cada paciente”.
El nuevo Sistema Integrado de Neurodiagnóstico incluye un sistema computado modelo BIO-PC con software Versión 14 bajo Windows, marca AKONIC, de industria argentina, junto con una computadora destinada a su funcionamiento.
El equipamiento permitirá realizar dentro del Hospital Universitario estudios especializados como electroencefalografía con mapeo cerebral, electromiografía y potenciales evocados, herramientas fundamentales para el abordaje de patologías neurológicas como epilepsia, polineuropatías y lesiones de columna como las radiculopatías.
El neurólogo José Vera explicó el alcance médico de esta incorporación: “Este sistema nos va a permitir realizar tres tipos de estudios diferentes: electroencefalogramas, electromiogramas y potenciales evocados. Son herramientas fundamentales para responder a una demanda importante que tenemos dentro del área de Neurología, especialmente en patologías como la epilepsia, las polineuropatías o las lesiones a nivel de columna, como las radiculopatías”.
Además, destacó que esta nueva herramienta permitirá “una mejor orientación para el diagnóstico y el tratamiento de muchos pacientes, brindando estudios más precisos y fortaleciendo la atención especializada”.
Desde Fundación Grupo América resaltaron que la iniciativa se enmarca dentro de uno de sus principales ejes de acción: la salud. “Estamos muy contentos porque uno de los principales ejes de acción de Fundación Grupo América es la salud. Cada vez que podemos acompañar proyectos como este, que tienen un alto impacto y un gran alcance, es un verdadero placer poder hacerlo”, expresó Gabriela Alé, directora ejecutiva de la institución.
Además, destacó el trabajo articulado con el Hospital Universitario para concretar el proyecto: “Se trabajócon la institución porque se trataba de un área que estaba incompleta y no permitía la trazabilidad de los pacientes; es decir, que una persona pudiera llegar al hospital, resolver aquí su diagnóstico y continuar también con su tratamiento”.
Se estima que el nuevo servicio beneficiará a más de 2.000 pacientes por año y también constituirá una herramienta de formación para estudiantes de Medicina y residentes, fortaleciendo el desarrollo de capacidades médicas en Mendoza.
En pocas palabras
- Fundación Grupo América: Donó tecnología de neurodiagnóstico al Hospital Universitario con una inversión superior a $25 millones.
- Avance en Neurología: El nuevo Sistema Integrado de Neurodiagnóstico permitirá estudios especializados y seguimiento de pacientes en la institución.
- Impacto a futuro: Se proyecta beneficiar a más de 2.000 pacientes anuales y fortalecer la formación médica en Mendoza.