Carlos Tevez defendió a Marcos Rojo porque se fumó un cigarrillo tras ser campeón con Boca

Marcos-Rojo-fumando-1.jpg

Tevez mencionó el festejo de Zlatan Ibrahimovic, quien celebró la obtención de la Serie A italiana con un habano. "Le saca dramatismo a la cosa", tiró el ex Boca.

¿FESTEJO POLÉMICO? Marcos Rojo, fumando y tomando en el Kempes tras el Boca campeón

"A mí siempre me quisieron poner como ejemplo y yo no soy ejemplo de nadie, sí de que se pueden lograr cosas importantes. Uno sueña con ser campeón y, cuando se logra, se festeja como se tiene que festejar", admitió.

tevez1.jpg

Tevez celebró la nueva conquista de Boca

"Salió campeón Boca, pa. Es normal. Estamos acostumbrados a salir campeones, antes como jugador y ahora como hincha. Estoy muy contento como toda la gente de Boca, feliz", dijo el ex jugador xeneize.

"Estoy festejando doble por el City y Boca. Sábado y domingo metí, por eso hoy no me puedo ni mover. Estamos acostumbrados a ganar nosotros, eso es lo que pasa. Estamos contentos, felices, como tiene que ser. Ahora que no tengo que ir a entrenar, puedo seguir festejando a lo Boca", cerró.