Franco Armani, sincero, tras su retiro de la Selección argentina: "Uno se va un poco triste"

Embed

►Te puede interesar: Qué dijo Franco Armani tras firmar su nuevo contrato con River hasta 2026

En ese sentido, Armani aclaró los motivos que lo llevaron a no seguir disputando partidos con la camiseta de la Selección. "Es un proceso nuevo en la Selección, se piensa de acá al Mundial. A lo mejor puedo estar en el Mundial. Todavía me siento bien físicamente y mentalmente, pero la realidad que atrás vienen chicos jóvenes que también quieren tener la oportunidad", reveló el arquero de 37 años.

armani copa de mundi.jfif Franco Armani con la Copa en el Mundo en 2022.

La decisión se dio de común acuerdo con el cuerpo técnico comandado por Lionel Scaloni, en la antesala de la Copa América. "Se lo comuniqué al cuerpo médico en esta Copa América, ya lo tenía definido. Pero contento y feliz por todo lo que me tocó vivir. Desde el 2018 que llegué a River muy rápidamente me tocó ser convocado a la Selección, que es lo máximo que puede pasarle a un jugador. A mí me tocó muy rápido poder estar en el mundial. Fueron muchos años, lo he disfrutado al máximo”, contó Franco Armani.

►Te puede interesar: Franco Armani logró un gran récord tras ganar la Supercopa Argentina con River

Armani fue parte de todo el proceso de gloria de la era Scaloni. Fue bicampeón de América, campeón en la Finalissima y el Mundial 2022. "Me quedo con lo lindo vivido durante todos estos años. Fueron años exitosos de la Selección. Me tocó estar ahí en los mejores años de la Selección. Ojalá sigan así, que la selección siga ganando, teniendo éxitos", cerró.