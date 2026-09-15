Yanina Latorre rompió el silencio tras ser ninguneada por Elina Costantini y fue letal

"Elina me vio muchas veces hemos desfilado jutnas, ha desfilado con mi hija Lola. Cuando era Elina Fernández hablábamos siempre... Le debe joder lo que yo pienso de Teresa Costantini", cerró.

Yanina Latorre hundió a Elina Fernández

Yanina Latorre redobló la apuesta contra Elina Fernández Costantini, mujer del empresario Eduardo Costantini, luego de contar el feroz cruce que tuvieron en una gala a beneficio.

Según explicó Yanina Latorre, Elina Costantini no paró de empujarla mientras bailaban por lo que decidió enfrentarla diciéndole de todo. "Me pegó fuerte como para asustarme, ahí vez lo groncha que es", dijo en SQP.

Lejos de dejarlo ahí, la conductora fue por más. "Es la más odiada del mundo, es oscura y mala. Pero la gente le tiene miedo y yo la enfrenté", arrancó.

"Todos me llamaron para decir sos la voz del pueblo", siguió sobre los mensajes de apoyo que recibió por parte de gente cercana a Elina y vecinos indignados con la modelo.

Además reveló que quien ayudó a Elina Costantini a molestarla durante la gala fue Joel Ledesma, ex bailarín y participante de Bailando por un Sueño.