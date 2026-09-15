Elina Costantini, esposa del reconocido desarrollador inmobiliario y filántropo Eduardo Costantini, dijo que no conoce a Yanina Latorre, desmintió sus acusaciones y la conductora le salió al cruce.
Yanina Latorre rompió el silencio tras ser ninguneada por Elina Costantini y fue letal
El brutal descargo de Yanina Latorre a Elina Costantini quien negó sus acusaciones y la ignoró
"Nunca ví a Yanina personalmente. No la conozco", arrancó. "Me encanta que se hable, no me interesa estoy enfocada en la creatividad mientras ellos hablan yo sigo generando proyectos", siguió. "Hay que hablar menos y ayudar más", dijo Elina Costantini al ser consultada sobre los dichos de Yanina Latorre.
Fiel a su estilo, Yanina no dudó en llamar a Ángel de Brito en vivo y la destrozó. "Ayudar es lo que hago yo porque con la guita de otro es fácil. Yo no echo gente, no dejo gente en la calle, la ayuda empieza en casa y en la familia", arrancó sin filtros.
"Elina me vio muchas veces hemos desfilado jutnas, ha desfilado con mi hija Lola. Cuando era Elina Fernández hablábamos siempre... Le debe joder lo que yo pienso de Teresa Costantini", cerró.
Yanina Latorre hundió a Elina Fernández
Yanina Latorre redobló la apuesta contra Elina Fernández Costantini, mujer del empresario Eduardo Costantini, luego de contar el feroz cruce que tuvieron en una gala a beneficio.
Según explicó Yanina Latorre, Elina Costantini no paró de empujarla mientras bailaban por lo que decidió enfrentarla diciéndole de todo. "Me pegó fuerte como para asustarme, ahí vez lo groncha que es", dijo en SQP.
Lejos de dejarlo ahí, la conductora fue por más. "Es la más odiada del mundo, es oscura y mala. Pero la gente le tiene miedo y yo la enfrenté", arrancó.
"Todos me llamaron para decir sos la voz del pueblo", siguió sobre los mensajes de apoyo que recibió por parte de gente cercana a Elina y vecinos indignados con la modelo.
Además reveló que quien ayudó a Elina Costantini a molestarla durante la gala fue Joel Ledesma, ex bailarín y participante de Bailando por un Sueño.
En pocas palabras
- Yanina Latorre desmintió las afirmaciones de Elina Costantini, quien negó conocerla.
- Yanina Latorre afirmó que Elina Costantini la vio en varias ocasiones y hasta desfilaron juntas.
- La conductora detalló un incidente en una gala donde Elina Costantini la empujó.