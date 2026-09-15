Elina Costantini mandó a Yanina Latorre a ayudar: "A hablar menos y..."

"Me encanta que se hable, no me interesa estoy enfocada en la creatividad mientras ellos hablan yo sigo generando proyectos", siguió. "Hay que hablar menos y ayudar más", agregó Elina Costantini lanzando una filosísima indirecta para Yanina Latorre tras enumerar las obras y emprendimientos en los que está trabajando.

Quién fue el famoso que ayudó a Elina Costantini a "empujar" a Yanina Latorre

Además, Yanina reveló que Joel Ledesma, ex participante de Bailando por un Sueño, fue cómplice de Elina en los empujones que sucedieron en la pista de baile.

Elina Costantini y Joel Ledesma empujaron a Yanina Latorre.

El bailarín incluso habló en Intrusos y confirmó que hubo ciertos empujones "sin querer" pero desmintió a Yanina Latorre asegurando que la conductora no enfrentó a Elina por lo sucedido. "Yo hablé con Eli y me dijo que ese cara a cara con Yanina no fue verdad, Elina se retiró", dijo Ledesma.

Yanina Latorre hundió a Elina Costantini

Lejos de dejarlo ahí, la conductora fue por más. "Es la más odiada del mundo, es oscura y mala. Pero la gente le tiene miedo y yo la enfrenté", arrancó.

"Todos me llamaron para decir sos la voz del pueblo", siguió sobre los mensajes de apoyo que recibió por parte de gente cercana a Elina y vecinos indignados con la modelo.