Elina Costantini, esposa del reconocido desarrollador inmobiliario y filántropo Eduardo Costantini, salió con los tapones de punta tras las acusaciones de Yanina Latorre.
Elina Costantini mandó a Yanina Latorre a ayudar: "A hablar menos y..."
Las cámaras de LAM encontraron a Elina Costantini en una gala y la mujer de Eduardo Costantini ninguneó a Yanina Latorre
Según explicó Yanina Latorre, Elina Costantini no paró de empujarla mientras bailaban en la gala Paolini por lo que decidió enfrentarla diciéndole de todo. "Me pegó fuerte como para asustarme, ahí vez lo groncha que es", dijo Yanina en SQP.
Ahora, Elina Costantini fue abordada por las cámaras de LAM y fue letal cuando le preguntaron por los dichos de Yanina Latorre. "Nunca ví a Yanina personalmente. No la conozco", arrancó.
"Me encanta que se hable, no me interesa estoy enfocada en la creatividad mientras ellos hablan yo sigo generando proyectos", siguió. "Hay que hablar menos y ayudar más", agregó Elina Costantini lanzando una filosísima indirecta para Yanina Latorre tras enumerar las obras y emprendimientos en los que está trabajando.
Quién fue el famoso que ayudó a Elina Costantini a "empujar" a Yanina Latorre
Además, Yanina reveló que Joel Ledesma, ex participante de Bailando por un Sueño, fue cómplice de Elina en los empujones que sucedieron en la pista de baile.
El bailarín incluso habló en Intrusos y confirmó que hubo ciertos empujones "sin querer" pero desmintió a Yanina Latorre asegurando que la conductora no enfrentó a Elina por lo sucedido. "Yo hablé con Eli y me dijo que ese cara a cara con Yanina no fue verdad, Elina se retiró", dijo Ledesma.
Yanina Latorre hundió a Elina Costantini
Lejos de dejarlo ahí, la conductora fue por más. "Es la más odiada del mundo, es oscura y mala. Pero la gente le tiene miedo y yo la enfrenté", arrancó.
"Todos me llamaron para decir sos la voz del pueblo", siguió sobre los mensajes de apoyo que recibió por parte de gente cercana a Elina y vecinos indignados con la modelo.
En pocas palabras
- Elina Costantini: Negó conocer a Yanina Latorre y la invitó a "hablar menos y ayudar más".
- Yanina Latorre: Acusó a Elina de empujarla en una gala, calificándola de "groncha".
- Joel Ledesma: Confesó "empujones sin querer" pero desmintió el enfrentamiento directo entre ambas.