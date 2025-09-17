"Ya tengo novio", la foto de Evangelina Anderson que generó enorme revuelo

evangelina anderson milan La foto de Evangelina Anderson en Europa que se hizo viral.

La rubia le escribió a Karina Iavícoli y desmintió los rumores de forma contundente. "Estoy con mis papás, mi hermana, ellos tampoco están bien. Te juro por mi vida que jamás lo vi a Paredes, no lo conozco, no tengo nada que ver con él”, arrancó Evangelina.

El audaz tratamiento de Evangelina Anderson en Cancún

Evangelina Anderson causó sensación con sus posteos y videos desde sus vacaciones en Cancún, donde viajó acompañada por su familia.

Convertida en toda una influencer, Evangelina Anderson está compartiendo con sus followers todas las actividades que está haciendo durante sus vacaciones, sorprendiendo con su última elección.

Divertida, Evangelina Anderson cómo vivió su primer baño de hielo también conocido como crioterapia y grabó el momento de su inmersión.

evangelina anderson baño de hielo Evangelina Anderson se hizo un baño de hielo en Cancún.

"Baño de hielo, inmersión en agua fría o crioterapia... como quieran llamarle", escribió Evangelina Anderson. "Me lo banqué como una campeona", agregó luego.

Evangelina Anderson se suma a Masterchef

Desde la revelación de la noticia, Evangelina Anderson se ha concentrado más que nunca en su trabajo, en especial, en su participación como jurado de Los 8 Escalones.

Ahora, según revelaron en Intrusos Evangelina Anderson aceptó una propuesta explosiva de Telefé en la que compartirá trabajo con Wanda Nara, su ex enemiga.

"La que le que sí es actriz de comedia, modelo de publicidad [...] Es una bella mujer, eterna... Es enemiga histórica de Wanda relacionada con el mundo del fútbol", dijo Marcela Tauro sobre Evangelina Anderson que se sumará a Masterchef Celebrity.