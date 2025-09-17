Inicio Farándula Evangelina Anderson
Viral

"Ya tengo novio", la foto de Evangelina Anderson que generó enorme revuelo

Las redes sociales estallaron y los seguidores quedaron sorprendidos con la foto de Evangelina Anderson en Europa que se hizo viral. Los detalles

Por UNO
Desde Europa

Desde Europa, Evangelina Anderson mostró a su nuevo novio y causó furor.

En medio de crecientes versiones que aseguran que estaría saliendo con Leandro Paredes, tras su separación de Martín Demichelis, Evangelina Anderson armó las valijas y viajó a Milán donde fue invitada a la Semana de la Moda.

Tras su paso por las playas mexicanas, Evangelina Anderson desembarcó en Europa junto a un grupo de amigas y desde allí sorprendió con una postal posando con una estatua de Sigmund Freud.

"Siempre me gustaron los intelectuales. Ya tengo novio", escribió Evangelina Anderson mientras en las redes siguen relacionándola con diversos candidatos. Días antes, la top se refirió a los rumores sobre Leandro Paredes.

evangelina anderson milan
La foto de Evangelina Anderson en Europa que se hizo viral.

La foto de Evangelina Anderson en Europa que se hizo viral.

La rubia le escribió a Karina Iavícoli y desmintió los rumores de forma contundente. "Estoy con mis papás, mi hermana, ellos tampoco están bien. Te juro por mi vida que jamás lo vi a Paredes, no lo conozco, no tengo nada que ver con él”, arrancó Evangelina.

El audaz tratamiento de Evangelina Anderson en Cancún

Evangelina Anderson causó sensación con sus posteos y videos desde sus vacaciones en Cancún, donde viajó acompañada por su familia.

Convertida en toda una influencer, Evangelina Anderson está compartiendo con sus followers todas las actividades que está haciendo durante sus vacaciones, sorprendiendo con su última elección.

Divertida, Evangelina Anderson cómo vivió su primer baño de hielo también conocido como crioterapia y grabó el momento de su inmersión.

evangelina anderson baño de hielo
Evangelina Anderson se hizo un ba&ntilde;o de hielo en Canc&uacute;n.

Evangelina Anderson se hizo un baño de hielo en Cancún.

"Baño de hielo, inmersión en agua fría o crioterapia... como quieran llamarle", escribió Evangelina Anderson. "Me lo banqué como una campeona", agregó luego.

Evangelina Anderson se suma a Masterchef

Desde la revelación de la noticia, Evangelina Anderson se ha concentrado más que nunca en su trabajo, en especial, en su participación como jurado de Los 8 Escalones.

Ahora, según revelaron en Intrusos Evangelina Anderson aceptó una propuesta explosiva de Telefé en la que compartirá trabajo con Wanda Nara, su ex enemiga.

"La que le que sí es actriz de comedia, modelo de publicidad [...] Es una bella mujer, eterna... Es enemiga histórica de Wanda relacionada con el mundo del fútbol", dijo Marcela Tauro sobre Evangelina Anderson que se sumará a Masterchef Celebrity.

Temas relacionados:

Te puede interesar