Ximena Capristo trató de justificar los indignantes dichos de Ari Paluch y le dijeron de todo.

"Se están riendo... Lo dijo como en chiste", insistió a lo que Nazarena Vélez le contestó furiosa. "¿Me estás cargando? El chiste ese metételo en el cu... Porque hay un montón de mujeres que van a un boliche, le ponen eso, lo escuchan ahí y piensan que porque lo dijeron en la radio y todos se rieron... Es un papelón", cerró.

Escandalosa pelea entre Ximena Capristo y Laura Fidalgo

Una vez más, Ximena Capristo no se guardó nada y recordó sus época de vedette cuando trabajó con Laura Fidalgo en la misma obra de teatro.

Ximena Capristo que en la obra que protagonizaron en el 2001, Laura Fidalgo se negaba a compartir cuadro con los ex participantes de Gran Hermano. "Me hizo pasar un mal momento la primera vez que subí a un escenario me las hizo pasar, no quería estar con ningún Gran Hermano y no la conocía ni la madre", comenzó Ximena Capristo sin filtro.

Como si no fuera suficiente, Ximena Capristo incluso reveló que tuvo un explosivo cruce con la madre de Laura Fidalgo. "Salíamos del teatro y nadie le pedía fotos, no era popular. La madre me insultó en el aeropuerto, me dijo que era una negra de m.. hay muchísimos testigos", cerró indignada.