Wanda Nara asistió a un evento y causó impacto con su figura: el comentario que se hizo viral

Lluvia de comentarios por el cambio físico de Wanda Nara.

"Las hermanas Nara y Valentino llegando en un carrito de golf. Todas las que me mandaron foto me hicieron el mismo comentario, aunque no se habla de cuerpos ajenos, Wanda Nara está más delgada", escribió Pochi junto al collage de imágenes.

Wanda Nara trató de mentirosa a la China Suárez en Masterchef

Las redes estallaron con un picante comentario de la rubia en el último programa de Masterchef Celebrity.

Conversando con Rocío Robles y la China Ansa que tuvieron que cocinar en pareja para el desafío de la noche, Wanda Nara no dudó en lanzar una filosísima indirecta hacia la China Suárez.

“Sos mentirosa, tenías que ser China para mentir así", dijo Wanda Nara chicaneando a la China Ansa y aprovechando su sobrenombre para exponer a la China Suárez. "¿Lo dije o lo pense?", siguió dándose cuenta de la repercusión que generó su comentario.

Mientras tanto, Mauro Icardi dio detalles de la resolución del Tribunal de Milán que declaró disuelto su matrimonio y rechazó los pedidos de manutención y pensión por divorcio de la conductora.

En medio de la expectativa por su debut en el cine con su primer película como protagonista, Wanda Nara volvió a ser noticia por sus cruces con Grego Rossello en Masterchef Celebrity.

¿Wanda Nara y Grego Rosselló juntos?

Desde que arrancó la nueva temporada del reality, Wanda Nara y Grego Rossello no paran de lanzarse filosas y seductoras indirectas generando toda una ola de reacciones en los espectadores.

Yanina Latorre no dudó en comentar sobre la química que hay entre Wanda y el participante y reveló qué le preguntó a la rubia por el vínculo.

"Le pregunté si lo calentaba en serio a Grego. Ella va a estar siempre con Martín Migueles y lo va a negar. No es impedimento para que ella le entre. Estaba con Icardi y estuvo con Keitas", lanzó picante Yanina en su programa de radio.